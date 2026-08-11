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Gol Caracol  / "Jugadores de ese Pereira de 2022 nos pusimos el overol para ayudar a la gente tras el terremoto"
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"Jugadores de ese Pereira de 2022 nos pusimos el overol para ayudar a la gente tras el terremoto"

La complicada situación que se vive en la ciudad de Pereira llevó a que varios se involucren para dar una mano, tal y como lo contó este exfutbolista del 'matecaña'.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Jhonny Vásquez, campeón con Deportivo Pereira en 2022, está ayudando, tras el terremoto
Jhonny Vásquez, campeón con Deportivo Pereira en 2022, está ayudando, tras el terremoto
Archivo de Colprensa / AFP

Colombia vive momentos de tristeza y tensión. El lunes 10 de agosto, un terremoto sacudió al país, dejando varios muertos, heridos y edificaciones destruidas, principalmente en Quibdó, Manizalez, Cali y Pereira. Razón por la que se han tomado toda clase de medidas con el fin de ayudar a los damnificados, encontrar a quienes están bajo los escombros y dar una mano en la reconstrucción de cada una de las ciudades.

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Justamente, en 'La Perla del Otún', algunos exjugadores están dando una mano en las duras labores del día a día. Este es el caso de Jhonny Vásquez, quien se coronó campeón con el 'matecaña' de la Liga BetPlay II-2022, tras ganarle a Independiente Medellín en la final, en cobros desde el punto blanco del penalti. En charla exclusiva con Gol Caracol, habló de cómo vivió ese fuerte sismo y su plan para auxiliar a la gente.

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"En el momento del terremoto, me encontraba afuera del país. Estábamos de regreso y lastimosamente la pista de aterrizaje de Cali estaba fallando la parte de la iluminación, entonces nos aplazaron el viaje, pero ya voy camino a Pereira. Estamos buscando la manera de cómo ayudar. Hay un grupo de jugadores de ese Pereira del 2022 que nos pusimos el overol y vamos a darnos cuenta qué es lo que más hace falta", contó de entrada.

Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2022
Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2022
Archivo de Colprensa

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Pero no fue lo único y dedicó unas emotivas palabras al lugar que le abrió las puertas por tantos años. "Acá hay que dar y colocar toda la fuerza, el servicio, la formalidad y el hombro para la gente que lo necesita. Muy afectado desde la parte emocional, la verdad. Pereira está bastante acabada y duele porque es una ciudad que me acogió muy bien, quiero y amo. Voy a hacer presencia y hacer lo que podamos", sentenció.

Recordemos que Jhonny Vásquez pasó por clubes como Deportivo Cali, Monagas, Deportivo Pasto, Águilas Doradas, Junior de Barranquilla, América de Cali y Deportivo Pereira. En el 'matecaña', el mediocampista se convirtió en un referente, llegando a portar la cinta de capitán. Con dicha camiseta, registró un total de 155 partidos, en los cuales marcó cinco goles, brindó dos asistencias, fue amonestado en 57 ocasiones y sufrió tres expulsiones.

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