Ya hay fecha para la vuelta del fútbol colombiano; Dimayor lo hizo oficial con fechas y horarios

Dimayor se pronunció este martes en la noche dando a conocer el regreso del fútbol colombiano con la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay desde este viernes, luego de la pausa de estos días tras el terremoto que afectó a gran parte de nuestro país.
Por el campeonato se disputará Llaneros vs Tolima, mientras que por la Copa se jugará Millonarios contra Barranquilla FC, dos encuentros que marcaran la vuelta de la acción, tras la solidaridad del máximo ente del balompié colombiano, por las afectaciones en varias ciudades.
Eso sí, en Pereira, Cali y Manizales no se programaron partidos, entendiendo la gravedad del asunto y que las autoridades están enfocadas en ayudar a las víctimas.
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La Dimayor informó que "entendemos que estos cambios generan inconvenientes y modificaciones en los planes de los aficionados y los clubes. Por esta razón, solicitamos comprensión y solidaridad frente a las decisiones adoptadas, que obedecen exclusivamente a una situación de fuerza mayor y a la necesidad de responder responsablemente ante las circunstancias que atraviesa el país".
Y de paso, dejaron claro que están "haciendo todos los esfuerzos posibles para que estas modificaciones afecten lo menos posible el calendario de competencias, buscando preservar la continuidad de los torneos y encontrar las mejores alternativas para cumplir con la programación establecida y poder finalizar de manera adecuada nuestros torneos en el segundo semestre".
Programación fecha 5 Liga BetPlay y Copa BetPlay 2026:
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LIGA BETPLAY 2026-II
Fecha 5
Viernes 14 de agosto
Llaneros vs Tolima
Hora: 6:00 p.m.
Sábado 15 de agosto
Nacional vs Santa Fe
Hora: 6:05 p.m.
Boyacá Chicó vs Junior
Hora: 8:10 p.m.
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Domingo 16 de agosto
Internacional de Bogotá vs Medellín
Hora: 4:05 p.m.
Lunes 17 de agosto
Bucaramanga vs Pasto
Hora: 4:05 p.m.
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Millonarios vs Cali
Hora: 6:00 p.m.
Por definir
Once Caldas vs Alianza FC, Pereira vs Jaguares y América vs Fortaleza
-COPA BETPLAY 2026-
Viernes 14 de agosto
Millonarios vs Barranquilla FC
Hora: 8:10 p.m.
Martes 18 de agosto
Alianza FC vs Once Caldas
Hora: 7:00 p.m.
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Miércoles 19 de agosto
Internacional de Bogotá vs Real Cundinamarca
Hora: 6:00 p.m.
Jueves 20 de agosto
Medellín vs Pasto
Hora: 8:00 p.m.
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Por definir
Llaneros vs Quindío, Pereira vs América, Cali vs Nacional y Fortaleza vs Santa Fe/Unión Magdalena