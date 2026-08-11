Ya hay fecha para la vuelta del fútbol colombiano; Dimayor lo hizo oficial con fechas y horarios

Dimayor se pronunció este martes en la noche dando a conocer el regreso del fútbol colombiano con la Liga BetPlay 2026-II y la Copa BetPlay desde este viernes, luego de la pausa de estos días tras el terremoto que afectó a gran parte de nuestro país.

Por el campeonato se disputará Llaneros vs Tolima, mientras que por la Copa se jugará Millonarios contra Barranquilla FC, dos encuentros que marcaran la vuelta de la acción, tras la solidaridad del máximo ente del balompié colombiano, por las afectaciones en varias ciudades.

Eso sí, en Pereira, Cali y Manizales no se programaron partidos, entendiendo la gravedad del asunto y que las autoridades están enfocadas en ayudar a las víctimas.

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La Dimayor informó que "entendemos que estos cambios generan inconvenientes y modificaciones en los planes de los aficionados y los clubes. Por esta razón, solicitamos comprensión y solidaridad frente a las decisiones adoptadas, que obedecen exclusivamente a una situación de fuerza mayor y a la necesidad de responder responsablemente ante las circunstancias que atraviesa el país".



Y de paso, dejaron claro que están "haciendo todos los esfuerzos posibles para que estas modificaciones afecten lo menos posible el calendario de competencias, buscando preservar la continuidad de los torneos y encontrar las mejores alternativas para cumplir con la programación establecida y poder finalizar de manera adecuada nuestros torneos en el segundo semestre".

Programación fecha 5 Liga BetPlay y Copa BetPlay 2026:

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LIGA BETPLAY 2026-II

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

Llaneros vs Tolima

Hora: 6:00 p.m.

Sábado 15 de agosto

Nacional vs Santa Fe

Hora: 6:05 p.m.

Boyacá Chicó vs Junior

Hora: 8:10 p.m.

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Domingo 16 de agosto

Internacional de Bogotá vs Medellín

Hora: 4:05 p.m.

Lunes 17 de agosto

Bucaramanga vs Pasto

Hora: 4:05 p.m.

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Millonarios vs Cali

Hora: 6:00 p.m.

Millonarios visita a Junior por la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026. Foto tomada del X de @MillosFCoficial

Por definir

Once Caldas vs Alianza FC, Pereira vs Jaguares y América vs Fortaleza

-COPA BETPLAY 2026-

Viernes 14 de agosto

Millonarios vs Barranquilla FC

Hora: 8:10 p.m.

Martes 18 de agosto

Alianza FC vs Once Caldas

Hora: 7:00 p.m.

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Miércoles 19 de agosto

Internacional de Bogotá vs Real Cundinamarca

Hora: 6:00 p.m.

Jueves 20 de agosto

Medellín vs Pasto

Hora: 8:00 p.m.

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Por definir

Llaneros vs Quindío, Pereira vs América, Cali vs Nacional y Fortaleza vs Santa Fe/Unión Magdalena