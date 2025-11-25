Hernán Torres, DT de Millonarios, le marcó el territorio al nuevo director deportivo; "a mí también"

Millonarios tuvo un 2025 para el olvido. El conjunto 'embajador' quedó en deuda en todos los frentes, tanto con David González —quien llegó a comienzos de año para tomar las riendas del cuadro capitalino tras la salida de Alberto Gamero— como con Hernán Torres, que tampoco pudo enderezar el rumbo del equipo.

Este martes, el club bogotano ofreció una rueda de prensa para presentar a un nuevo refuerzo de cara a 2026: Ariel Michaloutsos, quien desde ahora ejercerá como director deportivo de Millonarios.

El argentino estuvo acompañado por el presidente de la institución 'embajadora', Enrique Camacho, y el entrenador Hernán Torres. En la rueda de prensa no solo se abordaron temas relacionados con el nuevo proyecto deportivo, sino también los refuerzos para el próximo año.

Ariel Michaloutsos, director deportivo del equipo azul de Bogotá. Foto: Millonarios FC.

¿Cortocircuito en Millonarios?

En medio de su intervención con la prensa, Michaloutsos sostuvo que comenzarán a mirar posibles contrataciones para el azul capitalino de cara a las competencias del 2026, por supuesto con el aval de la dirección deportiva.



"Digamos que considero que sí, que uno tiene que conjuntamente, en este caso con la junta directiva, decidir el jugador y que la dirección deportiva tiene que tener una palabra extremadamente válida, y que obviamente hay que seguir esos caminos; no cabe duda", dijo Ariel Michaloutsos a los presentes.

A continuación ocurrió un cortocircuito, porque inmediatamente Hernán Torres pidió la palabra, dejando claro que su opinión también cuenta.

Hernán Torres en su primer entrenamiento en su vuelta a Millonarios. X de @MillosFCoficial

"Perdón un momento, y con mi decisión", sostuvo Torres Oliveros ante la risa pícara de Enrique Camacho y hasta del propio Michaloutsos. Este tenso momento quedó captado por las cámaras y de inmediato se hizo viral en las redes sociales, mismas donde los hinchas de Millonarios se cuestionaron qué había pasado allí.

¿Tenso ambiente en Millonarios? 😬⚽



Durante la presentación del nuevo director deportivo, Ariel Michaloutsos, se vivió un momento incómodo con el entrenador Hernán Torres que encendió las alarmas entre los hinchas. pic.twitter.com/73OBLkKbSZ — Gol Caracol (@GolCaracol) November 25, 2025

¿Qué viene para Millonarios en 2026?

Millonarios tendría participación internacional en 2026, dado que ocupa la séptima posición en la reclasificación que le daría derecho a disputar la primera fase de la Copa Sudamericana, por lo que tendrá que armar un buen equipo si quiere acceder a la fase de grupos del certamen internacional.

Además, el ‘embajador’ está en la obligación de competir por lo más alto en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

De cara a las competiciones del 2026, Millonarios ha anunciado como único refuerzo a Carlos Darwin Quintero, procedente del Deportivo Pereira. Se espera que con la presentación en sociedad de Michaloutsos lleguen otras incorporaciones.

Lo cierto es que el plantel profesional del 'embajador' "volverá a integrarse a final de este mes para los exámenes médicos de ingreso y el inicio de pretemporada", según precisó el propio equipo azul bogotano en sus plataformas informativas.