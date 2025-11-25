Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos, "el principal impulsor en ataque del Benfica"; así reseñaron su actuación en Champions

Richard Ríos, "el principal impulsor en ataque del Benfica"; así reseñaron su actuación en Champions

El volante antioqueño volvió a tener una buena presentación con Benfica, que se impuso 0-2 al Ajax este martes en la Champions League. En la prensa portuguesa hablaron de su desempeño.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Richard Ríos en la formación titular del Benfica frente al Ajax por la Champions League.
Richard Ríos en la formación titular del Benfica frente al Ajax por la Champions League.
X de @SLBenfica

Publicidad

Publicidad

Publicidad