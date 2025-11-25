Richard Ríos, "el principal impulsor en ataque del Benfica"; así reseñaron su actuación en Champions

Richard Ríos volvió a tener una buena actuación con Benfica, esta vez en el decisivo partido por la Champions League frente al Ajax. Las 'águilas' estaban obligadas a imponerse para salir del fondo de la tabla de la fase de liguilla, ya que habían caído en sus anteriores cuatro presentaciones.

Por eso, el volante colombiano y compañía viajaron a Países Bajos con el objetivo de ganar, y gracias a la disposición de todos en el campo de juego, lograron vencer 0-2 su rival. Ríos Montoya fue decisivo para la apertura del marcador para su escuadra en el Johan Cruyff Arena, y luego trató de organizar el mediocampo de los 'encarnados'; en la mayoría de veces acertó en su cometido.

Richard Ríos con el Benfica - Foto: Benfica Oficial

Y como es habitual, en la prensa de Portugal le dedicaron algunos párrafos a los protagonistas en cancha y el exPalmeiras no fue la excepción; lo reseñaron como el "principal impulsor de ataque del equipo".



"Cabeceó el balón y obligó al arquero a una atajada desesperada en la previa del gol de Dahl . Fue responsable de varias recuperaciones y fue el principal impulsor del ataque del equipo, aunque no siempre con lucidez", precisaron en uno de los apartados de 'A Bola'.

El mismo diario complementó la actuación del deportista de la Selección Colombia aludiendo que "bajo presión, a veces tomó malas decisiones, como el pase errático a los pies de Klaassen en el minuto 67, que puso al equipo en vilo. Volvió a estar en su mejor momento en el minuto 72, con un buen pase a Sudakov para construir un ataque peligroso".

En cuanto a su calificación le otorgaron seis puntos sobre diez; la gran figura de su escuadra fue Leandro Barreiro, al que puntuaron con siete.



¿Qué dijeron en Benfica tras vencer al Ajax en la Champions League?

"Los últimos 10 minutos de la primera parte fueron un poco caóticos. Nos costó controlar el partido. En la segunda parte, sí, no fuimos peligrosos, no pudimos salir de nuestro campo, pero ellos tuvieron una sola oportunidad a través de Klaassen . Después, controlamos el partido. La sensación es que en los últimos 15 minutos, aunque hubieran sido 150, no habrían marcado. Esa solidez y esfuerzo de los jugadores, la concentración y la alegría del grupo tras la victoria es algo maravilloso", expresó José Mourinho, director técnico del Benfica, en charla con 'Sport TV'.

Tras esta importante victoria en Champions League, ahora Benfica se enfocará en la Liga lusitana donde visitarán este sábado al Nacional.