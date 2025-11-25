¿Quién es Ariel Michaloutsos, director deportivo Millonarios?; “en River, trabajó con chicos”

Ariel Michaloutsos asumió la dirección deportiva de Millonarios para la temporada 2026 luego de haber pasado en diferentes cargos por varios clubes de su país, como Newell’s Old Boys y River Plate.

En la página web del equipo azul de Bogotá se aclaró que su función será “fortalecer” el área a la que llega y “complementar” aspectos como “planificación estratégica, investigación e interpretación de data”.

La escuadra capitalina manifestó en comunicado oficial que lo buscó basándose en su experiencia referida como “docente” y en sus estudios al respecto en “big data” y “sport data campus”.

De hecho, Millonarios justificó la contratación en la hoja de vida de Michaloutsos, que según la web, estuvo en Newell’s de 2017 a 2022 como “director de capacitación y visorías, secretario técnico de primera división y director deportivo”, mientras que en River Plate integró “la secretaria técnica y el área de investigación deportiva” entre 2022 y 2024.



¿Cómo fue el paso por Newell’s y River del director deportivo de Millonarios?

El periodista argentino Juan José Buscalia dio referencias sobre el hombre en cuestión en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, donde señaló que el reemplazo del ‘Gato’ Pérez ha alternado su carrera manejando fútbol juvenil y de mayores.



“En River Plate, trabajó en divisiones inferiores. Es decir, con los más chicos”, manifestó en inicio.

Y agregó: “En Newell’s sí fue director deportivo administrando fútbol profesional, no fútbol juvenil, como pasó en River. Allí tuvo los mejores antecedentes, aunque dejó la sensación de que es un gran profesional, pero los resultados deportivos no fueron buenos en su gestión”.

Tras esta ilustración, el presentador Javier Hernández Bonnet, conductor del espacio radial, añadió su propia apreciación: “Ojalá le vaya bien. A mí lo único que me preocupa es que duró poco en Newell’s y en River. Y cuando duran poco es porque alguna cosa no encaja”.

Lo cierto es que ahora Michaloutsos coordinará labores con el entrenador Hernán Torres, según aclaró el propio timonel en la rueda de prensa de presentación del argentino.

Con este refuerzo, Millonarios tendrá la misión en 2026 de afrontar los torneos locales: Liga Betplay y Copa Colombia, así como la primera fase de Copa Sudamericana.