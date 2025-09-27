Hernán Torres: "Millonarios hizo un buen partido hasta el primer gol de Nacional"

Atlético Nacional superó 2-0 a Millonarios en el clásico disputado en el estadio Atanasio Girardot por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II. Los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano devolvieron la alegría al cuadro antioqueño, que rompió una racha de siete años sin ganarle a los azules en Medellín. El resultado dejó a los ‘verdolagas’ en la parte alta de la tabla, mientras que los embajadores quedaron en la casilla 13 con 14 puntos, comprometidos en la lucha por clasificar a los cuadrangulares.

Tras el compromiso, el técnico de Millonarios, Hernán Torres, habló en rueda de prensa y dejó ver su inconformidad con algunos pasajes del encuentro. “Me parece que el equipo hizo muy buen trabajo hasta el primer gol de Nacional. El primer tanto de ellos fue una desatención en pelota quieta; la verdad es que nos sorprendieron y eso nos golpea mucho en el nivel futbolístico. Luego llega el penalti y ahí ya Nacional maneja el partido”, expresó el entrenador y ex guardameta.

El estratega también se refirió a las falencias que su plantel ha mostrado en las últimas jornadas. “Siempre, en cada partido, hay dificultades y errores. Es un grupo humano y algunas veces falla uno, y en otras oportunidades se equivocan otros. Estamos en esa evaluación y, en medio de ese panorama, luchamos por clasificar. No hemos sabido mantener una regularidad: perdemos y ganamos, perdemos y ganamos; no hemos podido hilar dos o tres partidos con victorias”, afirmó.

Finalmente, Torres explicó una de sus decisiones para este juego, en referencia a la defensa. “Si hubiera traído a Jorge Arias, tendría dos centrales por izquierda y necesitaba uno con perfil derecho”, aclaró.

La derrota ante Nacional encendió las alarmas en Millonarios, que deberá reaccionar en las próximas fechas si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a las finales.