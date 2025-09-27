Nacional sentenció aún más a Millonarios; triunfo verde 2-0, euforia en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó 2-0 a Millonarios en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II y con eso se acabó la mala racha que vivían hace 7 años de no ganarle a los azules en el Atanasio Girardot. Desde el segundo semestre del 2017 los verdolagas no vencían a los embajadores.

Los goles del cuadro antioqueño fueron del defensor William Tesillo y del mediocampísta Jorman Campuzano.

Atlético Nacional puso la fiesta, los goles y se quedó con los tres puntos en el clásico del fútbol colombiano contra Millonarios, disputado este sábado 27 de septiembre en el Atanasio Girardot.

El primer tiempo fue con opciones para ambos equipos, aunque más para los paisas, que con remates de Alfredo Morelos y Marino Hinestroza pusieron a trabajar al arquero de los 'embajadores', Diego Novoa.

En Millonarios la más clara la tuvo Jorge Hurtado, quien puso a trabajar al guardameta David Ospina, quien aunque lo exigieron poco siempre respondió.

Al minuto 23 se dio una acción polémica con Marino Hinestroza, quien agarró las zonas nobles de Edwin Mosquera, y muchos pidieron expulsión para el atacante de Atlético Nacional.

Nacional vs. Millonarios. COLPRENSA.

Pero para el segundo tiempo la solidez defensiva y la entrega de Millonarios cambió y de esa manera llegaron los goles de los locales, para romper el cero en el marcador y de paso darle los tres puntos.

Al 52' se dio el 1-0 parcial, luego de una jugada preparada en tiro de esquina que luego le quedó a William Tesillo, quien remató con potencia en el área y de esa manera adelantó a los verdolagas.

Pero al 60' llegó la ventaja mayor para Nacional, por una falta dentro del área de Sergio Mosquera contra Alfredo Morelos, que luego convirtió en gol el mediocampista Jorman Campuzano con una definición potente desde los doce pasos.

Con este resultado Atlético Nacional quedó con 23 puntos en el puesto 4 de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II. Por su lado, Millonarios ocupa la casilla 13, con apenas 14 unidades, quedando lejos de la clasificación a cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.



Ficha técnica de Nacional vs Millonarios, partido de Liga BetPlay 2025-II:

Alineaciones:

Atlético Nacional: David Ospina; Juan José Arias, William Tesillo, Andrés Román, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Bauzá, Edwin Cardona; Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

DT: Diego Arias (interino)

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martín, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios; Nicolás Arévalo, Steven Vega; Edwin Mosquera, Beckham Castro, Jorge Hurtado y Leonardo Castro.

DT: Hernán Torres

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín)

Árbitro: Diego Ulloa

Goles: William Tesillo y Jorman Campuzano