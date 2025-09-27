Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nacional sentenció aún más a Millonarios; triunfo verde 2-0, euforia en el Atanasio

Nacional sentenció aún más a Millonarios; triunfo verde 2-0, euforia en el Atanasio

Este sábado Atlético Nacional acabó con los 7 años sin ganarle a Millonarios en su estadio. Los goles fueron de William Tesillo y Jorman Campuzano para la victoria 'verdolaga'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de sept, 2025
