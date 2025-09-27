Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-0 Millonarios

Publicidad
La jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025 del fútbol colombiano tuvo otros cuatro partidos este sábado 27 de septiembre y en Gol Caracol le contamos cómo quedó la tabla de posiciones. Hubo cambios tras los triunfos de Alianza FC, Independiente Medellín y Atlético Nacional.
Las acciones comenzaron muy temprano con el duelo entre Deportivo Pereira y Unión Magdalena, a las 2.00 p.m., en el estadio Centenario de Armenia (por las remodelaciones al Hernán Ramírez Villegas). El marcador culminó 2-2 con goles de Jhon Largacha y Samy Merheg para el 'matecaña' y Héctor Urrego y Fabián Cantillo en el 'Ciclón'.
En el siguiente turno, Alianza FC se hizo fuerte en Valledupar y venció 3-1 a Llaneros. Los vallenatos se impusieron con anotaciones de Edwin Torres, Carlos Lucumí y Mayer Gil, mientras que Julián Angulo descontó para el 'equipo de la media Colombia'.
La noche fue llegando y se dio una lluvia de goles en el Manuel Murillo Toro de Ibagué con la victoria 3-2 de Independiente Medellín sobre el Deportes Tolima. El 'poderoso' se llevó los tres puntos con doblete de Léider Berrío y tanto de Ménder García. Para el 'Vinotinto y oro' marcó en dos oportunidades Mauricio Carabalí.
La jornada sabatina llegó a su fin con el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios que culminó con júbilo 'verdolaga'. Los paisas se pusieron en ventaja con anotación de William Tesillo y después Jorman Campuzano hizo el de la tranquilidad con un tiro penalti.
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Bucaramanga
|13
|7
|3
|3
|21
|11
|10
|24
|2
|Medellín
|12
|7
|3
|2
|24
|17
|7
|24
|3
|Fortaleza
|13
|6
|6
|1
|19
|13
|6
|24
|4
|Atlético Nacional
|13
|6
|5
|2
|22
|13
|9
|23
|5
|Junior
|12
|6
|4
|2
|24
|16
|8
|22
|6
|Tolima
|13
|6
|2
|5
|12
|10
|2
|20
|7
|Alianza
|13
|5
|4
|4
|16
|16
|0
|19
|8
|Llaneros
|13
|5
|3
|5
|11
|13
|-2
|18
|9
|Deportivo Cali
|12
|4
|5
|3
|17
|16
|1
|17
|10
|Santa Fe
|12
|4
|5
|3
|12
|11
|1
|17
|11
|Once Caldas
|13
|4
|5
|4
|16
|16
|0
|16
|12
|Deportivo Pereira
|13
|3
|6
|4
|13
|13
|0
|15
|13
|Millonarios
|13
|4
|2
|7
|14
|19
|-5
|14
|14
|América
|12
|3
|4
|5
|10
|11
|-1
|13
|15
|Envigado
|12
|2
|6
|4
|9
|11
|-2
|12
|16
|Unión Magdalena
|13
|2
|6
|5
|14
|22
|-8
|12
|17
|Águilas Doradas
|11
|2
|5
|4
|11
|15
|-4
|11
|18
|La Equidad
|12
|2
|5
|5
|7
|15
|-8
|11
|19
|Boyacá Chicó
|13
|2
|5
|6
|10
|21
|-11
|11
|20
|Pasto
|12
|2
|4
|6
|12
|16
|-4
|10