Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-0 Millonarios

La jornada 13 de la Liga BetPlay II-2025 del fútbol colombiano tuvo otros cuatro partidos este sábado 27 de septiembre y en Gol Caracol le contamos cómo quedó la tabla de posiciones. Hubo cambios tras los triunfos de Alianza FC, Independiente Medellín y Atlético Nacional.

Las acciones comenzaron muy temprano con el duelo entre Deportivo Pereira y Unión Magdalena, a las 2.00 p.m., en el estadio Centenario de Armenia (por las remodelaciones al Hernán Ramírez Villegas). El marcador culminó 2-2 con goles de Jhon Largacha y Samy Merheg para el 'matecaña' y Héctor Urrego y Fabián Cantillo en el 'Ciclón'.

En el siguiente turno, Alianza FC se hizo fuerte en Valledupar y venció 3-1 a Llaneros. Los vallenatos se impusieron con anotaciones de Edwin Torres, Carlos Lucumí y Mayer Gil, mientras que Julián Angulo descontó para el 'equipo de la media Colombia'.

La noche fue llegando y se dio una lluvia de goles en el Manuel Murillo Toro de Ibagué con la victoria 3-2 de Independiente Medellín sobre el Deportes Tolima. El 'poderoso' se llevó los tres puntos con doblete de Léider Berrío y tanto de Ménder García. Para el 'Vinotinto y oro' marcó en dos oportunidades Mauricio Carabalí.

La jornada sabatina llegó a su fin con el clásico entre Atlético Nacional y Millonarios que culminó con júbilo 'verdolaga'. Los paisas se pusieron en ventaja con anotación de William Tesillo y después Jorman Campuzano hizo el de la tranquilidad con un tiro penalti.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-0 Millonarios