Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-0 Millonarios

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025, tras Nacional 2-0 Millonarios

En Gol Caracol le contamos los principales cambios en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de los cuatro partidos de la fecha 13 que se disputaron este sábado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Nacional vs. Millonarios.
Nacional vs. Millonarios.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad