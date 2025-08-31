Hincha de Real Cartagena sacó corriendo a uno de Millonarios; lo declaró objetivo de su barra

Revelador video se ha filtrado en las redes sociales, que deja en evidencia una ‘acorralada’ de hincha de Real Cartagena a otro de Millonarios, solamente por llevar la camisa azul del cuadro ‘embajador’.

Y es que, aunque ya han pasado varios días de aquel enfrentamiento entre cartageneros y capitalinos por la Copa BetPlay, hasta ahora es cuando se han filtrado unos videos en las redes, donde se ve cómo amedrantan y sacan corriendo a un aficionado azul, solo por ser hincha de Millonarios.

“Como corren las locas de Millos, corre loca, corre; correlona”, decía el aficionado ‘auriverde’, mientras veía como el hincha de Millonarios corría por las calles cartageneras, con una cara de miedo y terror, teniendo en cuenta el complejo contexto en el que se encontraba.

Y es que, aunque no sufrió ningún golpe, sí es conocido que en algunos de estos casos, donde hinchas de un equipo amedrantan a los de otro, terminan golpeándolo y hasta matándolo; todo por la intolerancia.

👀🚨 INSÓLITA la INTOLERANCIA en Colombia 📲 Hincha de Real Cartagena saca corriendo a uno de Millos, lo amedrantan y, en el video que compartió en redes, lo declaró OBJETIVO de la barra brava de su equipo.#Millonarios #RealCartagena #FutbolColombiano pic.twitter.com/K9Gd93xY4Z — Dilhan Almonacid (@AlmonacidDilhan) August 31, 2025

Sin embargo, la amenaza sí quedó clara y, así como lo escribió el hincha en su cuenta oficial de Tik Tok, advirtió que de ahora en adelante, todo aquel que vean con la camiseta de Millonarios será objetivo de la barra brava del Real Cartagena.

“¿Por qué ahora sí corren gallinas? Cartagena se respeta; el que se vea con suéter azul, es objetivo de caza AGT, la banda ‘auriverde’”, sentenció el hincha en el video que compartió en sus redes sociales.

Cabe destacar que en la serie entre Millonarios y Real Cartagena, por Copa BetPlay, terminó avanzando el conjunto ‘embajador’, quien a pesar de haber caído 2-1 en el estadio Jaime morón León, por la victoria 3-1 en El Campín, se quedó con el pase a los octavos de final.7

Allí, los azules enfrentarán a Envigado.