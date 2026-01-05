Posible fichaje del América de Cali no llegará al club; seguirá con su carrera en Brasil

Santiago Moreno seguirá en Fluminense. Según la prensa de Brasil, América de Cali habría hecho una oferta por sus servicios, no obstante, la directiva del 'Flu' le habría contestado que no estaría interesada en su salida en este mercado de fichajes.

El diario 'GeGlobo' publicó este domingo que 'la mechita' propuso la cesión del extremo por una temporada. Sin embargo, la misma fue rechazada por el cuadro brasileño. De acuerdo con el reporte, Fluminense aún guarda muchas esperanzas en el jugador. "La directiva del club mantiene la confianza en el rendimiento de Santi para 2026. Entienden que el jugador tuvo dificultades para adaptarse a Brasil, pero que con una pretemporada y más tiempo podrá encajar y rendir como se esperaba en el momento de su fichaje".

Moreno llegó al equipo en el mes de agosto en un traspaso de más de 5 millones de euros, por lo que tenían muchas expectativas a su llegada a territorio brasileño. No obstante, al futbolista le costó mucho adaptarse al balompié de ese país, así que terminó jugando tan solo cinco partidos repartidos en 154 minutos.



El jugador de 25 años arribó al cuadro de Rio de Janeiro como reemplazo de Jhon Arias, quien dejó un grato recuerdo de su etapa en el club, pero sus primeros seis meses estuvieron muy alejados de lo que se esperaba de él al momento de su contratación. El rechazo de la oferta por parte del 'tricolor' se interpreta como un voto de confianza hacia el ex Portland Timbers, a quien le tendrían planeado ponerlo como titular en los primeros partidos del club en el año, según el citado medio. "Se espera que sea titular en los primeros partidos del Campeonato Carioca", fue lo que dijeron.

Santiago Moreno, en su etapa en América de Cali Foto: AFP

El nacido en Cali fue uno de los primeros en sumarse a los entrenamientos de Fluminense de cara a los torneos que jugará en 2026, por lo que afrontará el inicio del año con toda la pretemporada llevada a cabo bajo el mando del técnico Luis Zubeldía. América intentaba traerlo de vuelta a Colombia tras su buen paso por 'los diablos rojos' entre 2019 y 2021, con los que disputó 57 juegos, con un registro de 11 goles y siete asistencias, que le valieron su pase a la Major League Soccer. Sin embargo, el equipo vallecaucano deberá buscar otro jugador del perfil de Moreno para reforzar sus filas, tras haber confirmado como nuevos jugadores al venezolano Darwin Machís y a Carlos Sierra, además de la continuidad en la nómina de Jan Lucumí.