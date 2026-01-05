Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Posible fichaje del América de Cali no llegará al club; seguirá con su carrera en Brasil

Posible fichaje del América de Cali no llegará al club; seguirá con su carrera en Brasil

De acuerdo con la prensa brasileña, el conjunto 'escarlata' se había interesado en contar con los servicios de un colombiano que juega en uno de los equipos más grandes de ese país.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de ene, 2026
América de Cali buscará ser protagonista en el 2026.
América de Cali buscará ser protagonista en el 2026.
Colprensa

