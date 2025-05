Hubert Bodhert dio la cara, tras polémica con Julián Zea; "Tengo muy buen salario, no necesito"

Revuelo total causaron las declaraciones del delantero Julián Zea, surgido en la cantera del Deportivo Cali y con paso por Alianza Petrolera (hoy Alianza FC), donde coincidió con el entrenador cartagenero Hubert Bodhert.

Entre 2019 y 2022, Julián Zea defendió los colores de Alianza Petrolera, club con el que disputó un total de 23 partidos en todas las competiciones, registrando un gol.

Durante una entrevista con 'SportsFans', Zea denunció que Hubert Bodhert le habría pedido dinero a cambio de tener minutos en el extinto conjunto de Barrancabermeja (Santander).

“Eran 30 millones de pesos el semestre y vos no sabías si el técnico iba a durar todo el campeonato”, aseguró el atacante, quien además reveló que había otros cuatro jugadores en la misma situación, pagando para poder jugar.

Hubert Bodhert le respondió a Zea, tras las acusaciones

En diálogo con ‘Gol Caracol’, el estratega Hubert Bodhert, de 53 años, dio su versión de los hechos y se mostró sorprendido por las declaraciones de Julián Zea. El entrenador negó tajantemente haberle pedido dinero al jugador para que pudiera actuar en su equipo y aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias legales.

“Es un jugador que estuvo lleno de indisciplina, de informes disciplinarios, y fue un futbolista muy polémico, no solo en Alianza Petrolera. Dondequiera que ha estado, no ha tenido minutos porque era un jugador gordo, pesado y, además, muy indisciplinado”, afirmó Bodhert, actual director técnico de Alianza FC.

El cartagenero también confirmó que tomará acciones legales: “En estos momentos hablé con el abogado del club y estaré presentando una denuncia formal por injuria y calumnia. Él tiene que decirme cuándo, dónde y cómo le pedí dinero. Yo nunca le pedí plata a ese señor ni a ningún jugador para que jugara. Eso no ha pasado y no pasará”, enfatizó.

Además, Bodhert recalcó: “Soy un técnico que tiene un muy buen salario y no necesito de esas cosas. En todos los equipos por los que he pasado, incluido Alianza Petrolera —ahora Alianza de Valledupar— he trabajado con muchos jugadores que pueden confirmar que nunca he recurrido a esas prácticas”.

Sobre el paso de Zea por el club, agregó: “Se me hace extraño que esto salga ahora, cuando eso fue en 2021. Y aparte, cuando él salió de la institución, fue por temas de disciplina, no por otra cosa”.

Bodhert también explicó en qué condiciones encontró el plantel en ese momento: “Fue una temporada horrible. Llegué en una situación compleja en cuanto a posiciones y resultados. Había jugadores fuera de forma, un equipo indisciplinado. Nosotros no armamos ese plantel, pero sobre la marcha empezamos a corregir. Terminando el semestre, hicimos una limpieza”.

Finalmente, sentenció: “Encontramos jugadores que estaban en rumba, tuvimos las pruebas y esos jugadores fueron apartados de la institución. Si revisan cómo estaba el equipo cuando yo llegué y cómo mejoró después, ahí están los resultados y los cambios evidentes”.