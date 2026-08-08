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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega marca historia en Santa Fe; acá el contundente dato

Hugo Rodallega marca historia en Santa Fe; acá el contundente dato

Santa Fe venció 2-0 a Boyacá Chicó con gol incluido de Hugo Rodallega, quien llegó a una impresionante cifra e igualó a un ídolo de la escuadra 'cardenal'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Hugo Rodallega, colombiano de Santa Fe.
Hugo Rodallega, colombiano de Santa Fe.
Santa Fe.

Hugo Rodallega no se cansa de hacer historia en el fútbol colombiano y no solo por su vigencia a los 41 años de edad, sino por los registros que va rompiendo cada vez que celebrar un gol vestido con la camiseta de Independiente Santa Fe. Este sábado le marcó a Boyacá Chicó por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 y consiguió una impresionante cifra con los 'cardenales'.

Según la 'Casa Albiroja', Hugo completó los 77 goles e igualó a Ómar Pérez, quien aparecía cerrando el top-10 de goleadores históricos del primer campeón de Colombia. Y es que en apenas tres años, el vallecaucano se ha ganado el corazón de los aficionados capitalinos que lo ven como el líder y capitán de la actual generación y que hizo posible ese título del primer semestre del 2025, tras vencer en la final a Independiente Medellín.

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A diferencia de Pérez, Rodallega logró este número en apenas 171 partidos, es decir, 203 encuentros menos que el '10' argentino que marcó época en Santa Fe.

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"Yo vine aquí para aportar, me preparo para hacer goles, tengo una responsabilidad, el solo hecho de estar acá y tener contrato vigente me obliga a tener que rendir, aparte de la edad siempre intento ayudar al equipo, el día que sienta que no lo estoy haciendo, daré un paso al costado. Feliz de lo que he logrado e lo personal. Siempre he dicho que Santa Fe ocupa un lugar en mi corazón y la historia está escrita, se está escribiendo, y espero aportando hasta donde más pueda", fue la emotiva reacción de 'Hugol'.

Goleadores históricos de Santa Fe

N.ºPaísNombrePeriodoGolesPJ
1.ColombiaAlfonso Cañón1964-1976 y 1981155520
2.ColombiaLéider Preciado1995-1996, 1998, 2001, 2004-2005, 2006-2008 y 2011114232
3.ArgentinaAlberto Perazzo1959-1963105240
4.ColombiaWilson Morelo2014-2015, 2017-2018 y 2022-202394224
5.ArgentinaOsvaldo Panzutto1959-196391220
6.ArgentinaGermán Antón1948-1952, 1957 y 195991256
7.ArgentinaOmar Devanni1965-196882192
8.ColombiaAdolfo Valencia1987-1992 y 200278187
9.ColombiaHugo Rodallega2023-Act77171
10.ArgentinaÓmar Pérez
2009-2017 y 2019
77374
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