Rodrigo de Paul anotó gol con Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi

Este sábado, Inter Miami enfrentó a Monterrey por la Legues Cup y no pudo contar con Lionel Messi, quien viajo a Argentina por el fallecimiento de su padre Jorge Messi.

Antes de rodar la pelota se le hizo un sentido minuto de silencio y posteriormente Rodrigo de Paul, amigo cercano a La Pulga, marcó gol y no dudo en dedicárselo, quitándose su camiseta, puesto que debajo portaba la '10' de Messi.

Vea el gol y la dedicatoria de Rodrigo de Paul: