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Gol Caracol  / Rodrigo de Paul anotó gol con Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi

Rodrigo de Paul anotó gol con Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi

Inter Miami enfrentó a Monterrey por la Leagues Cup y Rodrigo de Paul le hizo un sentido homenaje a Lionel Messi, quien perdió a su padre Jorge en las últimas horas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Rodrigo de Paul y su homenaje a Lionel Messi.
Rodrigo de Paul y su homenaje a Lionel Messi.
AFP.

Este sábado, Inter Miami enfrentó a Monterrey por la Legues Cup y no pudo contar con Lionel Messi, quien viajo a Argentina por el fallecimiento de su padre Jorge Messi.

Antes de rodar la pelota se le hizo un sentido minuto de silencio y posteriormente Rodrigo de Paul, amigo cercano a La Pulga, marcó gol y no dudo en dedicárselo, quitándose su camiseta, puesto que debajo portaba la '10' de Messi.

Vea el gol y la dedicatoria de Rodrigo de Paul:

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