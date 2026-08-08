Rodrigo de Paul anotó gol con Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi

Este sábado, Inter Miami enfrentó a Monterrey por la Legues Cup y no pudo contar con Lionel Messi, quien viajo a Argentina por el fallecimiento de su padre Jorge Messi.
Antes de rodar la pelota se le hizo un sentido minuto de silencio y posteriormente Rodrigo de Paul, amigo cercano a La Pulga, marcó gol y no dudo en dedicárselo, quitándose su camiseta, puesto que debajo portaba la '10' de Messi.
Vea el gol y la dedicatoria de Rodrigo de Paul:
Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh— Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026
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