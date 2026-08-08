Tim Payne no pasa de moda: Olimpia subasta la camiseta de su debut

El club Olimpia abrió este sábado una subasta de la camiseta que vistió el domingo pasado el mediático futbolista neozelandés Tim Payne en su debut en el fútbol paraguayo.

"Subasta oficial abierta. La camiseta utilizada por Tim Payne, la de su debut e histórico primer tanto, busca dueño", informó Olimpia en la red social Instagram.

La puja, que cerrará en cuatro días, asciende por el momento a los 18.250.000 guaraníes (unos 2.808 dólares), según la web Olimpistas.com, una iniciativa del equipo asunceno para su comunidad mundial de hinchas.

El jugador de 32 años señaló en Instagram que el pasado 2 de agosto tuvo una "tarde soñada" al debutar con la camiseta franjeada y anotar un gol en el abultado triunfo por 5-0 del Olimpia ante Rubio Ñu en un partido por la tercera fecha del Torneo Clausura paraguayo.



"Sé perfectamente lo que representa usar esta franja y jugar con esta camiseta, por eso quiero dársela a un verdadero olimpista. Desde hoy puede ser tuya", dijo Payne en un video en el que aparece firmando la prenda.

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Este sábado, Olimpia juega la cuarta fecha del Clausura ante el 2 de Mayo en el estadio Río Parapití, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, fronteriza con Brasil, donde Payne fue recibido por hinchas que pedían autógrafos y fotografías, informaron medios paraguayos.

El fichaje del neozelandés es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente del Decano, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado.

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Nogués dijo entonces que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.

Payne disputó el Mundial 2026 con la selección de Nueva Zelanda después de llegar al torneo con sede en Norteamérica como uno de los jugadores más mediáticos gracias a una campaña adelantada previamente por un influenciador argentino.