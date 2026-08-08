Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo:

Las emociones de la Liga BetPlay II-2026 continuaron este sábado 8 de agosto con la acción de la cuarta fecha, y uno de los partidos lo disputaron en el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo.
Finalmente, la balanza se inclinó a favor del cuadro capitalino, que se impuso 2-0. La gran figura de la contienda fue Richardson David Rivas, autor de las dos celebraciones para los ‘amix’, a los minutos 38 y 71, respectivamente.
El triunfo, les permitió a los dirigidos por Diego Arias llegar a las cinco unidades y escalar en la tabla de posiciones, mientras que los ‘motilones’, que miran de reojo la clasificación del descenso, se quedaron en una unidad.
Publicidad
Fortaleza 🏰 cumplió para derrotar a Cúcuta 🔴⚫ en partido por la jornada 4 de la Liga BetPlay ll-2026 ⚽ #GolCaracol #SiempreFutbol 🤩🇨🇴 pic.twitter.com/7JNcqZsaLo— Gol Caracol (@GolCaracol) August 8, 2026
Los siguientes retos en los equipos
Publicidad
En la siguiente jornada de la Liga BetPlay II-2026, Fortaleza visitará el Pascual Guerrero para enfrentar al América de Cali, en partido pactado para el domingo 16 de agosto y con horario establecido de las 6:05 de la tarde. Por el lado del Cúcuta Deportivo recibirá en el General Santander a Águilas Doradas, el sábado 15 de agosto.
Resultados de la cuarta jornada:
- Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
- Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo
¡VICTORIA ✅!— Gol Caracol (@GolCaracol) August 8, 2026
Santa Fe 🦁 aprovechó y derrotó a Boyacá Chicó en duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay lI-2026 ⚽ #GolCaracol #SiempreFutbol 🤩🇨🇴 pic.twitter.com/LyUKfSRnQr
Así continuará la fecha de la Liga BetPlay II-2026:
Sábado 8 de agosto:
- Tolima vs. Internacional de Bogotá
- Deportivo Pasto vs. Cali
Domingo 9 de agosto
- Alianza FC vs. Bucaramanga
- Jaguares vs. Once Caldas
- América vs. Atlético Nacional
Lunes 10 de agosto
- Águilas Doradas vs. Llaneros
- Independiente Medellín vs. Millonarios
- Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo:
|Pos.
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|América
|3
|3
|0
|0
|+10
|10:0
|9
|2
|Ind. Medellín
|3
|3
|0
|0
|+3
|7:4
|9
|3
|Llaneros
|3
|2
|1
|0
|+3
|5:2
|7
|4
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|+2
|4:2
|6
|5
|Millonarios
|3
|2
|0
|1
|+2
|3:1
|6
|6
|Tolima
|3
|2
|0
|1
|+1
|6:5
|6
|7
|Bucaramanga
|3
|1
|2
|0
|+1
|3:2
|5
|8
|Fortaleza
|4
|1
|2
|1
|0
|4:4
|5
|9
|Once Caldas
|3
|1
|1
|1
|+3
|7:4
|4
|10
|Santa Fe
|3
|1
|1
|1
|+1
|5:4
|4
|11
|Atl. Nacional
|1
|1
|0
|0
|+3
|3:0
|3
|12
|Dep. Cali
|2
|1
|0
|1
|+1
|2:1
|3
|13
|Inter de Bogotá
|2
|1
|0
|1
|-1
|1:2
|3
|14
|Alianza Valledupar
|2
|0
|1
|1
|-1
|2:3
|1
|15
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|-1
|0:1
|1
|16
|Cúcuta
|3
|0
|1
|2
|-6
|2:8
|1
|17
|Junior Barranquilla
|2
|0
|0
|2
|-2
|1:3
|0
|18
|Dep. Pasto
|3
|0
|0
|3
|-4
|3:7
|0
|19
|Jaguares
|3
|0
|0
|3
|-6
|0:6
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|-9
|0:9
|0