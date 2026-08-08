Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo:

Las emociones de la Liga BetPlay II-2026 continuaron este sábado 8 de agosto con la acción de la cuarta fecha, y uno de los partidos lo disputaron en el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo.

Finalmente, la balanza se inclinó a favor del cuadro capitalino, que se impuso 2-0. La gran figura de la contienda fue Richardson David Rivas, autor de las dos celebraciones para los ‘amix’, a los minutos 38 y 71, respectivamente.

El triunfo, les permitió a los dirigidos por Diego Arias llegar a las cinco unidades y escalar en la tabla de posiciones, mientras que los ‘motilones’, que miran de reojo la clasificación del descenso, se quedaron en una unidad.

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Fortaleza 🏰 cumplió para derrotar a Cúcuta 🔴⚫ en partido por la jornada 4 de la Liga BetPlay ll-2026 ⚽ #GolCaracol #SiempreFutbol 🤩🇨🇴 pic.twitter.com/7JNcqZsaLo — Gol Caracol (@GolCaracol) August 8, 2026

Los siguientes retos en los equipos

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En la siguiente jornada de la Liga BetPlay II-2026, Fortaleza visitará el Pascual Guerrero para enfrentar al América de Cali, en partido pactado para el domingo 16 de agosto y con horario establecido de las 6:05 de la tarde. Por el lado del Cúcuta Deportivo recibirá en el General Santander a Águilas Doradas, el sábado 15 de agosto.

Santa Fe vs. Boyacá Chicó. COLPRENSA.

Resultados de la cuarta jornada:



Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo

¡VICTORIA ✅!



Santa Fe 🦁 aprovechó y derrotó a Boyacá Chicó en duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay lI-2026 ⚽ #GolCaracol #SiempreFutbol 🤩🇨🇴 pic.twitter.com/LyUKfSRnQr — Gol Caracol (@GolCaracol) August 8, 2026

Así continuará la fecha de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 8 de agosto:



Tolima vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Pasto vs. Cali

Domingo 9 de agosto



Alianza FC vs. Bucaramanga

Jaguares vs. Once Caldas

América vs. Atlético Nacional

Lunes 10 de agosto



Águilas Doradas vs. Llaneros

Independiente Medellín vs. Millonarios

Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo:

