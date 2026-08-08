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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo

La gran figura del partido que se disputó en Techo fue Richardson David Rivas, autor de las dos celebraciones para los ‘amix’. ¡Conozca cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Acción de juego entre Fortaleza y Cúcuta Deportivo por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Fortaleza y Cúcuta Deportivo por la cuarta fecha de la Liga BetPlay II-2026.
Foto tomada del X de @Cucutaoficial

Las emociones de la Liga BetPlay II-2026 continuaron este sábado 8 de agosto con la acción de la cuarta fecha, y uno de los partidos lo disputaron en el estadio Metropolitano de Techo, Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo.

Finalmente, la balanza se inclinó a favor del cuadro capitalino, que se impuso 2-0. La gran figura de la contienda fue Richardson David Rivas, autor de las dos celebraciones para los ‘amix’, a los minutos 38 y 71, respectivamente.

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El triunfo, les permitió a los dirigidos por Diego Arias llegar a las cinco unidades y escalar en la tabla de posiciones, mientras que los ‘motilones’, que miran de reojo la clasificación del descenso, se quedaron en una unidad.

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Los siguientes retos en los equipos

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En la siguiente jornada de la Liga BetPlay II-2026, Fortaleza visitará el Pascual Guerrero para enfrentar al América de Cali, en partido pactado para el domingo 16 de agosto y con horario establecido de las 6:05 de la tarde. Por el lado del Cúcuta Deportivo recibirá en el General Santander a Águilas Doradas, el sábado 15 de agosto.

Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
Santa Fe vs. Boyacá Chicó.
COLPRENSA.

Resultados de la cuarta jornada:

  • Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
  • Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo

Así continuará la fecha de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 8 de agosto:

  • Tolima vs. Internacional de Bogotá
  • Deportivo Pasto vs. Cali

Domingo 9 de agosto

  • Alianza FC vs. Bucaramanga
  • Jaguares vs. Once Caldas
  • América vs. Atlético Nacional

Lunes 10 de agosto

  • Águilas Doradas vs. Llaneros
  • Independiente Medellín vs. Millonarios
  • Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Fortaleza 2-0 Cúcuta Deportivo:

Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS
1América3300+1010:09
2Ind. Medellín3300+37:49
3Llaneros3210+35:27
4Águilas Doradas2200+24:26
5Millonarios3201+23:16
6Tolima3201+16:56
7Bucaramanga3120+13:25
8Fortaleza412104:45
9Once Caldas3111+37:44
10Santa Fe3111+15:44
11Atl. Nacional1100+33:03
12Dep. Cali2101+12:13
13Inter de Bogotá2101-11:23
14Alianza Valledupar2011-12:31
15Deportivo Pereira2011-10:11
16Cúcuta3012-62:81
17Junior Barranquilla2002-21:30
18Dep. Pasto3003-43:70
19Jaguares3003-60:60
20Boyacá Chicó2002-90:90
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