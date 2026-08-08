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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Inter de Bogotá

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Inter de Bogotá

En el estadio Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima venció a Inter de Bogotá y hubo cambios en la tabla. Santa Fe y Fortaleza también ganaron en la jornada sabatina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Tolima vs. Inter de Bogotá.
Tolima vs. Inter de Bogotá.
COLPRENSA.

Las emociones del fútbol profesional colombiano se continuaron dando en el estadio Manuel Murillo Toro con el triunfo 2-1 del Deportes Tolima sobre Internacional de Bogotá, por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026.

Los 'pijaos' se quedaron con los tres puntos con goles de Adrián Parra y Ever Valencia, quienes anotaron al 12' y 51', respectivamente. Los capitalineos descontaron por medio de Fabricio Sanguinetti.

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A primera hora, Santa Fe superó 2-0 a Boyacá Chicó y logró su primera victoria en esta liga. A los 54 minutos, Hugo Rodallega apareció para marcar el 1-0 y adelantar a Santa Fe. Luego, al 76’, Sebastián Palma tuvo la mala fortuna de convertir en propia puerta, sentenciando el 2-0 definitivo para el equipo dirigido por Pablo Repetto.

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Más tarde, la jornada tuvo continuidad con el duelo entre Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo, disputado en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto bogotano se quedó con los tres puntos tras imponerse 2-0. Richardson David Rivas fue el protagonista del encuentro, pues marcó los dos goles de Fortaleza. El delantero abrió el marcador al minuto 38 y volvió a aparecer en el segundo tiempo, al 71’, para establecer el resultado definitivo.

Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

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Sábado 8 de agosto

Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

Tolima 2-1 Inter de Bogotá

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20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

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Domingo 9 de agosto

09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.EquipoPWDLDIFGLSPTS
1América3300+1010:09
2Ind. Medellín3300+37:49
3Tolima4301+28:69
4Llaneros3210+35:27
5Águilas Doradas2200+24:26
6Millonarios3201+23:16
7Bucaramanga3120+13:25
8Fortaleza412104:45
9Once Caldas3111+37:44
10Santa Fe3111+15:44
11Atl. Nacional1100+33:03
12Dep. Cali2101+12:13
13Inter de Bogotá3102-22:43
14Alianza Valledupar2011-12:31
15Deportivo Pereira2011-10:11
16Cúcuta3012-62:81
17Junior Barranquilla2002-21:30
18Dep. Pasto3003-43:70
19Jaguares3003-60:60
20Boyacá Chicó2002-90:90
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