Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Inter de Bogotá

Las emociones del fútbol profesional colombiano se continuaron dando en el estadio Manuel Murillo Toro con el triunfo 2-1 del Deportes Tolima sobre Internacional de Bogotá, por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026.
Los 'pijaos' se quedaron con los tres puntos con goles de Adrián Parra y Ever Valencia, quienes anotaron al 12' y 51', respectivamente. Los capitalineos descontaron por medio de Fabricio Sanguinetti.
A primera hora, Santa Fe superó 2-0 a Boyacá Chicó y logró su primera victoria en esta liga. A los 54 minutos, Hugo Rodallega apareció para marcar el 1-0 y adelantar a Santa Fe. Luego, al 76’, Sebastián Palma tuvo la mala fortuna de convertir en propia puerta, sentenciando el 2-0 definitivo para el equipo dirigido por Pablo Repetto.
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Más tarde, la jornada tuvo continuidad con el duelo entre Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo, disputado en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto bogotano se quedó con los tres puntos tras imponerse 2-0. Richardson David Rivas fue el protagonista del encuentro, pues marcó los dos goles de Fortaleza. El delantero abrió el marcador al minuto 38 y volvió a aparecer en el segundo tiempo, al 71’, para establecer el resultado definitivo.
Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026
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Sábado 8 de agosto
Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó
Fortaleza 2-0 Cúcuta
Tolima 2-1 Inter de Bogotá
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20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali
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Domingo 9 de agosto
09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga
09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas
09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional
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Lunes 10 de agosto
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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros
10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios
10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|DIF
|GLS
|PTS
|1
|América
|3
|3
|0
|0
|+10
|10:0
|9
|2
|Ind. Medellín
|3
|3
|0
|0
|+3
|7:4
|9
|3
|Tolima
|4
|3
|0
|1
|+2
|8:6
|9
|4
|Llaneros
|3
|2
|1
|0
|+3
|5:2
|7
|5
|Águilas Doradas
|2
|2
|0
|0
|+2
|4:2
|6
|6
|Millonarios
|3
|2
|0
|1
|+2
|3:1
|6
|7
|Bucaramanga
|3
|1
|2
|0
|+1
|3:2
|5
|8
|Fortaleza
|4
|1
|2
|1
|0
|4:4
|5
|9
|Once Caldas
|3
|1
|1
|1
|+3
|7:4
|4
|10
|Santa Fe
|3
|1
|1
|1
|+1
|5:4
|4
|11
|Atl. Nacional
|1
|1
|0
|0
|+3
|3:0
|3
|12
|Dep. Cali
|2
|1
|0
|1
|+1
|2:1
|3
|13
|Inter de Bogotá
|3
|1
|0
|2
|-2
|2:4
|3
|14
|Alianza Valledupar
|2
|0
|1
|1
|-1
|2:3
|1
|15
|Deportivo Pereira
|2
|0
|1
|1
|-1
|0:1
|1
|16
|Cúcuta
|3
|0
|1
|2
|-6
|2:8
|1
|17
|Junior Barranquilla
|2
|0
|0
|2
|-2
|1:3
|0
|18
|Dep. Pasto
|3
|0
|0
|3
|-4
|3:7
|0
|19
|Jaguares
|3
|0
|0
|3
|-6
|0:6
|0
|20
|Boyacá Chicó
|2
|0
|0
|2
|-9
|0:9
|0
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