Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Tolima 2-1 Inter de Bogotá

Las emociones del fútbol profesional colombiano se continuaron dando en el estadio Manuel Murillo Toro con el triunfo 2-1 del Deportes Tolima sobre Internacional de Bogotá, por la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026.

Los 'pijaos' se quedaron con los tres puntos con goles de Adrián Parra y Ever Valencia, quienes anotaron al 12' y 51', respectivamente. Los capitalineos descontaron por medio de Fabricio Sanguinetti.

A primera hora, Santa Fe superó 2-0 a Boyacá Chicó y logró su primera victoria en esta liga. A los 54 minutos, Hugo Rodallega apareció para marcar el 1-0 y adelantar a Santa Fe. Luego, al 76’, Sebastián Palma tuvo la mala fortuna de convertir en propia puerta, sentenciando el 2-0 definitivo para el equipo dirigido por Pablo Repetto.

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Más tarde, la jornada tuvo continuidad con el duelo entre Fortaleza CEIF y Cúcuta Deportivo, disputado en el estadio Metropolitano de Techo. El conjunto bogotano se quedó con los tres puntos tras imponerse 2-0. Richardson David Rivas fue el protagonista del encuentro, pues marcó los dos goles de Fortaleza. El delantero abrió el marcador al minuto 38 y volvió a aparecer en el segundo tiempo, al 71’, para establecer el resultado definitivo.



Fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026

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Sábado 8 de agosto

Santa Fe 2-0 Boyacá Chicó

Fortaleza 2-0 Cúcuta

Tolima 2-1 Inter de Bogotá

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20:30 — Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

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Domingo 9 de agosto

09/08/26 — 16:05 — Alianza Valledupar vs. Bucaramanga

09/08/26 — 18:10 — Jaguares vs. Once Caldas

09/08/26 — 20:15 — América vs. Atlético Nacional

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Lunes 10 de agosto

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10/08/26 — 16:00 — Águilas Doradas vs. Llaneros

10/08/26 — 18:00 — Independiente Medellín vs. Millonarios

10/08/26 — 20:05 — Junior Barranquilla vs. Deportivo Pereira

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos. Equipo P W D L DIF GLS PTS 1 América 3 3 0 0 +10 10:0 9 2 Ind. Medellín 3 3 0 0 +3 7:4 9 3 Tolima 4 3 0 1 +2 8:6 9 4 Llaneros 3 2 1 0 +3 5:2 7 5 Águilas Doradas 2 2 0 0 +2 4:2 6 6 Millonarios 3 2 0 1 +2 3:1 6 7 Bucaramanga 3 1 2 0 +1 3:2 5 8 Fortaleza 4 1 2 1 0 4:4 5 9 Once Caldas 3 1 1 1 +3 7:4 4 10 Santa Fe 3 1 1 1 +1 5:4 4 11 Atl. Nacional 1 1 0 0 +3 3:0 3 12 Dep. Cali 2 1 0 1 +1 2:1 3 13 Inter de Bogotá 3 1 0 2 -2 2:4 3 14 Alianza Valledupar 2 0 1 1 -1 2:3 1 15 Deportivo Pereira 2 0 1 1 -1 0:1 1 16 Cúcuta 3 0 1 2 -6 2:8 1 17 Junior Barranquilla 2 0 0 2 -2 1:3 0 18 Dep. Pasto 3 0 0 3 -4 3:7 0 19 Jaguares 3 0 0 3 -6 0:6 0 20 Boyacá Chicó 2 0 0 2 -9 0:9 0