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Gol Caracol  / Primera imagen de Lionel Messi, tras su llegada a Argentina para despedir a su padre

Primera imagen de Lionel Messi, tras su llegada a Argentina para despedir a su padre

Este sábado, Lionel Messi, astro de Argentina e Inter Miami, arribó a Rosario para acudir al sepelio de su padre Jorge Messi.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi se lamenta en el Inter Miami
AFP

Lionel Messi arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia argentina de Santa Fe, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

Lionel Messi, jugador de Argentina.
Lionel Messi, jugador de Argentina.
afp.

El astro tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local (23.40 GMT) en el aeropuerto de Rosario, tras despegar desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, donde reside.

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Messi se reencuentra este sábado con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes debieron afrontar la noticia de que su padre Jorge, de 68 años, murió a las 02:00 hora local (05.00 GMT) del sábado en el sanatorio Centro ubicado en la ciudad santafesina.

La familia Messi despedirá a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario, en un funeral que según medios locales será íntimo y reservado para unos pocos allegados.

Jorge Messi había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

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