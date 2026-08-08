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Gol Caracol  / Barcelona y un balance agridulce; victoria sobre Nottingham y derrota con Udinese

Barcelona y un balance agridulce; victoria sobre Nottingham y derrota con Udinese

Este sábado, Barcelona, de la mano de Hansi Flick, disputó dos juegos de preparación que dejaron más dudas que certezas de cara a la temporada 2026-27.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Barcelona.
Barcelona.
Barcelona.

El Barcelona ganó al Nottingham Forest con un gol de Raphael Dias 'Raphinha' de penalti (0-1) y cayó frente al Udinese con un tanto de Vakoun Bayo (1-0) en el triangular amistoso, con dos partidos de 45 minutos, disputado este sábado en el Bluenergy Stadium de Udine (Italia).

En el segundo ensayo con público de la pretemporada, Hansi Flick hizo debutar a Raphinha, Fermín López, Alejandro Balde y el recién llegado Jesse Bisiwu, atrevido pero desacertado en el regate. Entre los más jóvenes, destacaron Xavi Espart, por su visión de juego y buen pie, y Brian Fariñas, por su despliegue en el centro del campo.

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En el primer partido contra el Nottingham Forest, Flick alineó un once con siete jugadores del primer equipo: Szczesny; Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jordi Pesquer; Marc Bernal, Fariñas; Adeyemi, Fermín López, Raphinha; y Hamza Abdelkarim.

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Una formación que acusó la falta de rodaje, normal a estas alturas del curso, frente a un Nottingham Forest que impuso su físico en los duelos del centro del campo, corrió al espacio y generó más ocasiones de gol.

Neco Williams dio el primer aviso al cazar, con un remate desviado de volea, un balón llovido en el área; el delantero Igor Jesus pudo marcar en un tiro alto dentro del área y en un cabezazo que rozó el palo; Szczeny se impuso en un mano a mano a Ndoye; y Gibbs-White estrelló un zurdazo en el palo.

El Barça trató de amasar el balón para calmar el partido y también rozó el gol en un disparo desde fuera del área de Fariñas que topó en el poste. Sels detuvo el posterior remate a bocajarro de Abdelkarim.

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Con el avance del crono, los de Flick explotaron los espacios a la espalda de la adelantada zaga inglesa, y así llegó el 1-0, en un pase largo de Raphinha para Fermín López. Milenkovic tocó el balón con la mano dentro del área y el brasileño no perdonó desde los once metros para firmar el tanto de la victoria (1-0, min.45+2).

En el segundo encuentro contra el Udinese, Flick dio descanso a Fermín y Raphinha, reemplazados por Ebrima Tunkara y Shane Kluivert. También jugaron Héctor Fort, Álvaro Cortés, Jesse Bisiwu, Alejandro Balde, Orian Goren, Tommy Marqués, Guille Fernández y Toni Fernández.

Todo ello bajo la atenta mirada del chileno Alexis Sánchez, exjugador de ambos equipos, invitado para presenciar el triangular desde el palco del Bluenergy Stadium.

Frente a un oponente que cedió el balón y esperó agazapado en su campó, el Barça dominó el balón y merodeó el gol en sendos remates de Marc Bernal y Christensen, desviados, y Adeyemi, demasiado centrado.

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Sin embargo, el carrusel de cambios y el paso de los minutos dio alas a un Udinese que, tras varias llegadas peligrosas, se llevó el triunfo en un contraataque culminado por Bayo con una definición sutil sobre la salida de Szczesny (1-0, min.44).

Antes de debutar en LaLiga el 23 de agosto en el Martínez Valero frente al Elche, el Barcelona jugará un amistoso en Suiza contra el Basilea el día 16 y disputará el Trofeo Joan Gamper el día 19 contra el Al Ahly egipcio.

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