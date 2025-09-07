¿Hugo Rodallega se ve en la Selección Colombia, tras convocatoria de Dayro Moreno?

Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano. El veterano delantero, gracias a su liderazgo, garra y buen fútbol, ha demostrado que todavía tiene mucho por dar y que, pese a su edad, aún puede competir a un gran nivel.

Es más, los números hablan por sí solos; el jugador de 40 años lideró a Santa Fe en la obtención del título de la Liga BetPlay 2025-1, con sus 16 goles y dos asistencias a lo largo del torneo. Además, protagonizó un increíble momento en el partido de vuelta de la final, cuando aún lesionado, sin poder seguir jugando en la cancha, logró anotar el gol que le dio el título al cuadro santafereño.

Sin embargo, debido a temas físicos, el referente 'cardenal' no ha podido jugar mucho en el inicio de la liga de este semestre por una lesión, pero poco a poco va a volviendo a demostrar su gran nivel. Por eso, tras el partido de este sábado entre Millonarios y Santa Fe que termino 0-0, Hugo fue uno de los más buscados por los periodistas para conocer su análisis del partido.

Por lo cual, frente al compromiso de Santa Fe con este torneo, dijo: "Acá lo sabemos estamos comprometidos, y estamos pensando en defender el titulo y para eso tenemos que mejorar en lo que hemos perdido en estos últimos partidos a comparación del semestre anterior, así que todavía estamos a tiempo, estamos a mitad del torneo. Ahora viene un momento muy importante que es la copa, es seguir avanzando, eso también puede ser un plus para seguir y para ganar confianza."

Hugo Rodallega, celebrando su premio como goleador del fútbol colombiano Foto: AFP

Por otra parte, le preguntaron por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho el Campín, a lo que Hugo respondió: "Está maltratada, es obvio, si se hacen otros eventos que no sea fútbol se va a maltratar, eso es muy normal, creo que hace parte de las consecuencias que hay que pagar."

Rodallega, goleador del futbol colombiano el semestre pasado, fue interrogado también, sobre si tras la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia, soñaba con volver al combinado nacional. Y es que Hugo ya fue parte de la selección desde 2005 hasta 2011, y por su buen rendimiento en su regreso al futbol colombiano muchos lo pedían como una alternativa a la falta de goles en el equipo 'tricolor'. Sin embargo, el atacante fue tajante y respondió: "No me joda", queriendo decir que la selección no es algo que se le pase por la cabeza en estos momentos.