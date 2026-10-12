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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hugo Rodallega y los problemas para jugar en El Campín; “debería ser prioridad para fútbol”

Hugo Rodallega y los problemas para jugar en El Campín; “debería ser prioridad para fútbol”

Al goleador de Independiente Santa Fe, Hugo Rodallega, le consultaron sobre los problemas para jugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 12 de oct, 2026
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Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.
Hugo Rodallega, figura de Santa Fe.
Foto tomada del X de @SantaFe

Santa Fe consiguió el paso a cuartos de final de la Copa BetPlay 2026 tras vencer en penaltis a Fortaleza, en un marco distinto para el equipo ‘cardenal’, quien tuvo que jugar afuera de Bogotá, por los arreglos en la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín, algo que sigue generando malestar en los jugadores, hinchas y cuerpo técnicos de los equipos capitalinos.

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Por eso, en esta ocasión le consultaron al goleador de los ‘cardenales’, Hugo Rodallega, para que diera su opinión sobre el no poder usar el máximo escenario deportivo de la ciudad, y de paso, que el fútbol no esté siendo la prioridad.

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De entrada, el delantero de Santa Fe aseguró de manera contundente: “qué hablar de una empresa que obviamente tiene su negocio, ahí no puedo hacer nada”.

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Seguido a eso, Rodallega detalló que “yo ya he manifestado muchas veces que El Campín debería ser prioridad del fútbol, para los equipos de Bogotá, Santa Fe y Millonarios que hacemos de locales, pero si las autoridades son los que deciden, la opinión pasa a segundo plano”.

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Y es que todo apunta a que el duelo de cuartos de final de Copa BetPlay 2026 entre los ‘cardenales’ y Once Caldas, tampoco podría jugarse en el Nemesio Camacho, por un concierto programado ya en el recinto, algo que volvería a dejar afuera del escenario a Independiente Santa Fe.

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Lo cierto es que este martes y miércoles volverá a disputarse partidos oficiales en El Campín, con Millonarios recibiendo a Once Caldas y Santa Fe a Jaguares, por la Liga BetPlay 2026-II, a la espera de que las renovaciones en el terreno de juego estén listas y en buenas condiciones.

Lo cierto es que al cuadro rojo le tocó disputar el duelo de los octavos de final de la Copa en el estadio de Mosquera, dónde afortunadamente contó con el apoyo masivo de miles de sus hinchas, quienes se dieron cita el domingo, en horas de la tarde, a pesar de tener que ir afuera de Bogotá.

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