Hugo Rodallega y su enojo, tras confesar su deseo de jugar en América: "Todo es polémica"

Este jueves, la Liga Betplay 2024 II tendrá la última jornada del todos contra todos y son varios los equipos que buscan quedarse con los dos últimos cupos. Sin embargo, en esa disputa no está Santa Fe, puesto que es líder y logró su clasificación anticipadamente. Pese a eso, el 'cardenal' no llega con el mejor ambiente a esta jornada y a los cuadrangulares, luego de unas declaraciones deHugo Rodallega , su goleador y figura.

En una entrevista para 'Zona Libre de Humo', 'Hugol' hizo una confesión que generó mucho malestar en la hinchada 'cardenal'. Yo soy un soñador y los soñadores nunca dejamos de soñar, siempre lo he dicho, uno de mis sueños es jugar en América de Cali, se hizo todo pero no se pudo dar, de mi parte todo estaba hecho”, fueron sus palabras.

Los aficionados de Santa Fe se sintieron ofendidos y se hicieron sentir en redes sociales con fuerte reclamos al experimentado jugador. Rodallega no se quedó callado y les contestó con un mensaje en su cuenta oficial de 'X'. "Pero qué cosita, todo lo vuelven polémica, y yo con mi tranquilidad al máximo", escribió el exBahía.

Sin duda alguna una hecho que se da en el momento menos indicado para los dirigidos por Pablo Peirano, quienes gozan de un buen presente deportivo.

Cabe recordar, que, Rodallega arribó a Santa Fe en el 2023 y poco a poco se ha ganado un lugar en el corazón del aficionado 'albirrojo'. El jugador de 39 años ha marcado 31 goles y ha dado nueve asistencias en 84 partidos con el conjunto capitalino.

Aquí algunos comentarios que le hicieron a Hugo Rodallega en 'X':

"Parcero, acepta que la cagaste, en serio no había necesidad de OTRA VEZ salir con lo mismo. No te voy a decir que le has negado una gota de sudor a nuestra camiseta, pero pana, esos comentarios solo dividen a portas de unos cuadrangulares… En Santa Fe somos los que estamos".

"A mi la verdad me dolió MUCHO eso no sé hace .. Ósea estoy con ella , pero mi sueño siempre ha sido la otra Ojalá algún día pueda y se den las cosas, como si la actual no valiera nada Ojalá logres estar donde seas Feliz, aquí tienes un lugar bonito".

a mi la verdad me dolió MUCHO 😞 eso no sé hace ..

"Hugo hay cosas que es mejor no decir y menos a portas de unos cuadrangulares, eso hace pensar que no está 100% con la mente en Santa Fe".

