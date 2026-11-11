Lucas González, entre los elogios a Once Caldas y su alivio por el empate 1-1; "nos queda la vuelta"

Este martes 11 de noviembre, Nacional igualó 1-1 con Once Caldas en el estadio Palogrande, por el duelo correspondiente al duelo de ida, en la semifinal de la Copa BetPlay. Y finalizado el encuentro, Lucas González atendió a los medios presentes, para hacer su análisis del juego.

"La verdad que no me sorprendió el planteamiento de ellos. Once Caldas es un equipo que teníamos muy bien analizado, como lo dije, lo han venido haciendo muy bien estos últimos ocho o nueve partidos. Y el juego de ellos es simple, pero es muy efectivo. Es un equipo al que le gusta tener el balón, pero que sale muy rápido a las contras y se defiende muy bien; por eso han encajado tan pocos goles. Logran marcar ese gol y después, lógicamente, están contentos con ese resultado y nosotros tenemos que ajustar en la mitad con la ubicación de varios jugadores", indicó de entrada el estratega 'verdolaga'.

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Sumado a eso, Lucas habló de táctica y reveló las cosas que lo sorprendieron en el campo, por parte de los manizaleños: "Las alternativas que teníamos para los cambios no eran muchas, no eran suficientes. Pero la verdad que con las ubicaciones mejoramos y la actitud de los chicos ha sido impecable para intentar ganar el partido y lo empatamos. Ahora nos queda el partido de vuelta. Este era el partido que esperábamos. Sí hicieron algo que normalmente no hacen; ellos (Once Caldas) normalmente defienden con un 4-1-4-1".

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"Pero para este partido, en lugar de tener ese único volante de marca, que es normalmente Juan Pablo Nieto, lo que hicieron fue dejar a Nieto y a Colorado emparejándose con James y con Mateus. Era más difícil encontrar a nuestros jugadores en la mitad, por eso cambiamos ubicaciones en la mitad y ahí tuvimos un poquito más de fluidez en el juego, pero ellos son muy efectivos en el juego que tienen. Los tres jugadores que tienen arriba, creo que casi en cualquier equipo de Colombia serían titulares y lo hacen muy bien", agregó el entrenador de Nacional.



¿Siente a la nómina permeada en este punto de la competencia?

"Todos los equipos dependemos de los jugadores que tenemos y con los jugadores que tenemos intentamos plantear nosotros los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles, tenemos cinco jugadores con la selección sub-17, tenemos dos jugadores y nuestro tercer lateral con la selección sub-20; y después tenemos a dos jugadores con la selección mayor. Estamos muy orgullosos de que todos ellos estén allá, pero cuando se te juntan tres convocatorias juntas y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, pues lógicamente que las variantes se te limitan, es normal".

