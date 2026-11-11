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Gol Caracol  / Arsene Wenger tiene un plan para destronar a Gianni Infantino en la FIFA; de amigo a rival

Arsene Wenger tiene un plan para destronar a Gianni Infantino en la FIFA; de amigo a rival

A pocos meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en la FIFA, donde Gianni Infantino aspira a su cuarto periodo, se conoció una inesperada información.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ya palpita las elecciones
AFP

Arsene Wenger, antiguo entrenador del Arsenal, se están planteando presentarse a las elecciones de la FIFA del año que viene, según la cadena británica BBC.

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Wenger, que ha trabajado en los últimos años en el grupo de desarrollo del fútbol de la propia FIFA, apunta a ser uno de los rivales que tendrá el suizo Gianni Infantino, en el disparadero desde su intento de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo.

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La fecha límite para la presentación de candidaturas es el próximo 18 de noviembre para aspirar a unas elecciones que tendrán lugar el 18 de marzo de 2027 durante el congreso de la FIFA en Rabat.

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Infantino es el principal favorito a una cuarta legislatura, pero su iniciativa fallida con la Copa del Mundo ha dañado sus relaciones, además de que varias federaciones han pedido su dimisión y perdido la confianza en él.

De momento, el suizo Ramón Vega, que fue defensa del Tottenham Hotspur, y Kozo Tashima, presidente de honor de la federación japonesa, se han postulado como rivales de Infantino en las elecciones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, espera ser reelegido en las próximas elecciones
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, espera ser reelegido en las próximas elecciones
AFP

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Pese a que Wenger siempre ha sido fiel a Infantino, el extécnico francés se distanció del mismo cuando el escándalo de la Copa del Mundo y dijo que él no había tenido nada que ver.

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"La decisión de retirarse de este proyecto fue absolutamente necesaria y no había dudas en ella porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", dijo en su momento Wenger.

Durante su etapa como jefe de desarrollo del fútbol en la FIFA, Wenger ha propuesto un nuevo sistema de fuera de juego, más permisivo con los atacantes y que es utilizado en la liga de Canadá, así como dejado caer su inclinación por una Copa del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro.

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