Nacional, salvado con golazo de James Rodríguez; 1-1 con Once Caldas y serie abierta en Copa Betplay

Once Caldas y Atlético Nacional empataron este martes a un gol, en juego realizado ante una buena asistencia de público en el estadio Palogrande, de Manizales, y que correspondió a la ida de la semifinal de la Copa Betplay 2026. El gol de la apertura del tanteador para el blanco fue convertido por Felipe Gómez, de certero golpe de cabeza, y la igualdad llegó para los visitantes en el cierre del compromiso por intermedio de James Rodríguez.

Precisamente ese fue el hecho del compromiso, el primer tanto del exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich con la camiseta de los 'verdolagas', en una acción digna de elogio como quiera que recibió el balón perfecto lanzado por el defensor William Tesillo y controló en el pecho para luego rematar a ras de piso venciendo la resistencia de Joan Parra, guardameta de los de Manizales.

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A decir verdad, James había generado otra posibilidad de anotar de tiro libre en el primer tiempo que paró en acertada forma el propio Parra y en otra acción, le puso una habilitación perfecta a Alfredo Morelos, quien remató pero se quedó con el grito de gol atragantado debido a una buena parada del dueño del arco del equipo que orienta Carlos 'Panelo' Valencia.

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Hay que decir que Once Caldas mandó en la parte inicial, generó las mejor posibilidades de anotar. Incluso, al potente y calidoso 'Pipe' Gómez le anularon un tanto por un fuera de lugar milimétrico, de esos que se decretan por estos días con el apoyo del VAR. Además de eso, el arquero Franco Armani, de los antioqueños, estuvo atento y salvó a su equipo en un par de oportunidades más. Incluso, el argentino contó con sus manos salvadoras cuando Dayro Moreno, ingresó para el cierre del juego, intentó un remate cruzado, que hizo parar a los aficionados de sus sillas en Palogrande.



De Nacional y su rendimiento también se debe apuntar que tuvo momentos de confusión, sin claridad, ni mayor profundidad. Solamente hasta el cierre, el famoso James Rodríguez marcó el camino de la igualdad, que deja la serie abierta y con todo por definir en la vuelta del próximo 17 de noviembre en el Atanasio Girardot.

James Rodríguez en duelo contra Once Caldas, por la semifinal de Copa BetPlay. Foto: Colprensa.

Cabe indicar que los dos equipos terminaron con diez hombres, ante las expulsiones de referido Gómez, por el local, y de Elías Cabrera, por la visita.