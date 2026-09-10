Noticia de última hora en Millonarios: anunciaron el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado

Este jueves, a pocas horas de jugar contra Deportivo Cali, Millonarios se pronunció en redes sociales, anunciando el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado, jugador de gran recorrido en Europa y gran paso por la Selección Colombia. Los 'embajadores' compartieron un extenso comunicado sobre esta noticia.

"Millonarios FC anuncia la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, uno de los futbolistas colombianos más destacados de las últimas décadas, quien se suma al equipo Embajador para continuar una carrera construida durante casi 20 años en la élite del fútbol internacional. Nacido en Necoclí, Antioquia, Cuadrado comenzó su carrera profesional en Independiente Medellín y en 2009 dio el salto al fútbol europeo. Tras sus pasos por Udinese, Lecce y Fiorentina, llegó a Inglaterra para vestir la camiseta del Chelsea, con el que conquistó la Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 2014-15".

"En Italia encontró uno de los capítulos más importantes de su carrera. Con Juventus, Cuadrado levantó cinco títulos de Serie A, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas italianas, además de disputar grandes escenarios del fútbol europeo. Posteriormente defendió los colores del Inter de Milán, donde también sumó títulos, y pasó por Atalanta y Pisa. Su historia también está ligada a la Selección Colombia, con la que disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 y fue protagonista durante más de una década en diferentes competencias internacionales. Ahora, después de recorrer algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial, Juan Guillermo Cuadrado regresa a Colombia para vestir de Azul y comenzar un nuevo capítulo de su carrera con Millonarios", se lee en la misiva.

⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



▶️ Conoce más en https://t.co/9sGHSguzt6 pic.twitter.com/v7lK0fU3zf — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 10, 2026

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En las últimas horas rondaba en la prensa nacional, el periodista de Gol Caracol, Julián Capera, había contado que la firma estaba muy cerca, puesto que este viernes se cierra el mercado de fichajes para jugadores libres. Millonarios no se hizo esperar y lo anunciado de inmediato. Sin duda alguna se trata de un futbolista que llega a reforzar la ofensiva por derecha que de momento está a cargo de Francisco Chaverra o incluso como lateral ante la más reciente lesión de Jhomier Guerrero.