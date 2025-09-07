Javier Gandolfi: "Me voy con un sabor amargo porque nos convirtieron con muy poco"

Atlético Nacional sacó un empate con sabor a lucha en su visita al Atanasio Girardot, donde igualó 3-3 frente a Independiente Medellín en una nueva edición del clásico paisa por la jornada 10 de la Liga BetPlay II-2025.

El compromiso inició con retraso debido a la fuerte lluvia sobre la capital antioqueña, pero una vez rodó la pelota, el conjunto 'verdolaga' mostró carácter para responder a cada golpe del rival. Facundo Batista se convirtió en la gran figura del primer tiempo al marcar un doblete (7’ y 26’) que mantuvo a Nacional en partido, neutralizando los tantos de Bryan León para el Medellín.

En la segunda parte, los dirigidos por Javier Gandolfi volvieron a remar contra la corriente tras un penal convertido por Leyser Chaverra al 49’. Sin embargo, la garra de Nacional se impuso una vez más y, a los 77 minutos, Alfredo Morelos apareció para sellar el 3-3 definitivo con una anotación tras la asistencia precisa de Edwin Cardona.



"Contento porque los delanteros convirtieron"

Javier Gandolfi, técnico verde, en medio de los señalamientos. Foto: Atl. Nacional.

Durante la rueda de prensa posterior al empate con Independiente Medellín, el técnico destacó el papel de sus dirigidos, aunque lamentó los errores defensivos que impidieron celebrar la victoria.

"Los primeros dos goles nos los convierten con muy poco. El tercero también lo hablamos en el entretiempo: el equipo jugaba con dos centros delanteros (…) Se trabaja toda la fase ofensiva y defensiva. Hoy, con muy poquito, sufrimos los goles y eso es lo que me ocupa y me deja ese sabor amargo de este partido, porque fue como muy poco. Seguramente mañana comenzaremos a trabajar en estos detalles porque es la manera y lo tenemos que solucionar, pero hay muchas cosas positivas", señaló en sus primeras declaraciones.

Luego añadió: "Una vez más, el equipo demuestra el carácter al que está acostumbrado (…) generamos varias opciones y no tuvimos la eficacia. Tres goles en un clásico no es lo común y, obviamente, lo trabajamos. Estoy contento porque los delanteros convirtieron y eso es lo importante".

Por último, Gandolfi destacó la presencia de las dos hinchadas en el Atanasio Girardot: "El tema del clásico es hermoso, lo disfruto mucho, disfruto las camisetas intercambiadas en el estadio. No sé en qué países se da esta situación. Hoy se respira ese respeto que debe existir entre hinchas, pero hay que separar las cosas; hoy se necesitaba y se respiró eso, y es muy bueno".



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Atlético Nacional recibirá a Atlético Bucaramanga. El partido está programado para el sábado 13 de septiembre a las 8:30 p. m. (hora colombiana).