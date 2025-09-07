Publicidad

Javier Gandolfi: "Me voy con un sabor amargo porque nos convirtieron con muy poco"

El estratega argentino se mostró conforme con el resultado del clásico antioqueño, a pesar de los fallos defensivos que derivaron en los goles de Independiente Medellín.

Javier Gandolfi
Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional - Foto:
AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 09:52 p. m.