Andrés Rojas y el fuerte castigo que recibiría por grave error en Copa Libertadores

En el último tiempo, en el fútbol profesional colombiano se ha criticado fuertemente el desempeño de los árbitros en los campeonatos locales, sin embargo, hace unos días un colegiado de nuestro país también quedó expuesto a nivel internacional. Se trata de Andrés Rojas, quien impartió justicia en el duelo entre Flamengo y Estudiantes de la Plata por Copa Libertadores.

Rojas, quien ya ha pitado varios encuentros internacionales en torneos CONMEBOL, decidió expulsar al ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amarilla al minuto 82, luego de una falta sobre Facundo Santiago Rodríguez del conjunto argentino. La escuadra brasileña reclamó la determinación tanto en cancha a través de los jugadores como también con un fuerte comunicado luego del juego.

Las repercusiones fueron mayúsculas, ya que la CONMEBOL compartió un video repasando la acción y aclarando que Rojas sí se equivocó y que Plata nunca debe ser amonestado al ser la víctima de la infracción en ese momento.

Andrés Rojas, árbitro colombiano criticado por desempeño en Flamengo vs. Estudiantes AFP

Ahora, desde Brasil, la Prensa señala que la CONMEBOL ya habría decidido el castigo que le impartirá a Rojas por dicho error. Según el portal 'UOL Esporte', al colegiado colombiano lo vetarían de importante competencia. "El Mundial Sub-20 se jugará en Chile entre finales de septiembre y principios de octubre. La participación en el torneo es una recompensa para el árbitro. La CONMEBOL ya solicitó la exclusión de Rojas debido al error, y la FIFA atenderá esta solicitud. Rojas será reemplazado por otro árbitro", revelaron de entrada.

En ese mismo sentido, Rojas también se quedaría por fuera del torneo continental de clubes. "No hay una decisión sobre la participación de Rojas en lo que resta de la Copa Libertadores. Sin embargo, es poco probable que arbitre más partidos, ya que la CONMEBOL ya solicitó su exclusión del Mundial", agregaron.

Eso sí, el ente rector del fútbol sudamericano ya oficializó los árbitros de los juegos de vuelta de cuartos de final y Rojas no aparece por ningún lado, dejando entrever que la decisión será igual para las semifinales y la final. Los elegidos fueron los uruguayos Esteban Ostojich, el venezolano Alexis Herrera y el chileno Piero Maza.