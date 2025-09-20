Adrián Ramos le dio la cara a la hinchada del América, pero le dijeron de todo: "Están caminando"

En América de Cali, la crisis parece no detenerse, pese a la más reciente de victoria 2-1 sobre de Once Caldas en el Pascual Guerrero por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2025. Si bien lo más destacado fue obtener los tres puntos, hubo un momento tenso que se volvió viral en redes sociales y que tuvo como protagonista al experimentado Adrián Ramos. El delantero tuvo un fuerte cruce con la hinchada en el entretiempo del encuentro.

Antes del juego, los 'escarlatas' apenas cosechaban un triunfo y se encontraban últimos en la tabla de posiciones, con solo siete unidades. A eso se le sumaba las sanciones que tuvo que pagar por las tribunas 'castigadas' y las masivas protestas de los aficionados a las afueras del estadio en la capital Vallecaucana en duelos anteriores.

Todo ese contexto fue la bomba letal para lo que vino después. Adrián Ramos se acercó a las tribunas que si tuvieron acceso al público y tuvo un fuerte cara a cara con los hinchas, quienes le reclamaban por el nivel del equipo y lo que habían hecho las directivas. El grito más sonoro era en contra de la actitud de los jugadores: "Los vemos caminando".

🚨 ¡MOMENTO TENSO! 😬



A Adrian Ramos le gritaron “vendido” y el capi se devolvió para hablar con los hinchas.



El ídolo de @AmericadeCali se comportó como un señor, dio la cara y le respondió a los hinchas que lo criticaban por su regreso en este momento.



🎥 @SaraZuigaC pic.twitter.com/bpWRXsOzd6 — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) September 20, 2025

'Adriancho', con la experiencia de los años y la calma que siempre lo caracterizó, solo escuchaba, y de manera muy respetuosa, les respondía a los hinchas. Por fortuna, el suceso no pasó más allá de lo verbal y todo desencadenó en una feliz noche para el América. Los goles de Tillman Palacios y Cristian Barrios le dieron la victoria a los dirigidos por David González, quienes ahora se encuentran en la casilla 17° con 10 puntos.

Publicidad

Cabe recordar, que, Ramos se había marchado del club a finales de 2024 dando indicios de su retiro, sin embargo, a mitad de este 2025 regresó para darle una mano al equipo.

El próximo duelo de América de Cali será el miércoles 24 de septiembre, cuando visite al Deportivo Pasto en el estadio La Libertad de la capital nariñense, en juego aplazado de la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. El partido se jugará a las 8:00 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión de la televisión cerrada.