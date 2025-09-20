Síguenos en::
Adrián Ramos le dio la cara a la hinchada del América, pero le dijeron de todo: "Están caminando"

Si bien el América de Cali venció 2-1 al Once Caldas, en el entretiempo del partido se vivió un momento de tensión entre Adrián Ramos y los hinchas. ¡Todo quedó en video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de sept, 2025
Adrián Ramos en América de Cali
