Jhon Balanta se pasó de revoluciones; dejó a Fortaleza con 10 jugadores frente a América

Por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025, Fortaleza recibió la visita de América de Cali en el Metropolitano de Techo. Los dirigidos por Sebastián Oliveros, con mejor presente en el campeonato que sus adversarios, se fueron al descanso en ventaja gracias a un gol de Sebastián Valencia desde el punto penal a los 42 minutos de juego.

En la parte complementaria, los 'amix' se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Jhon Balanta a los 55’, luego de una fuerte entrada sobre Jhon Murillo, a quien golpeó en el rostro con el brazo, lo que provocó la roja directa.



Así fue la expulsión de Jhon Balanta en Fortaleza vs. América