Jorge da Silva habló de la lesión de Joel Graterol y pidió oraciones por su estado de salud

Tras la victoria 2-0 del América de Cali en la fecha 13 contra Patriotas, partido disputado en el estadio La Independencia, Jorge ‘Polilla’ Da Silva analizó el encuentro y dio detalles sobre la fuerte lesión que sufrió Joel Graterol, arquero del conjunto ‘escarlata’, quien tuvo que abandonar el partido en la primera parte.

"Todavía no me quiero adelantar porque seguramente se le van a realizar estudios y a partir de ahí vamos a tener un diagnóstico más claro de lo que realmente le pasó a Joel Graterol. Pero tememos que sea algo importante, por cómo se dio y por cómo estaba él. Recemos para que sea algo leve", aseguró en primera instancia.

A renglón seguido aseguró que: "Tenemos que esperar las próximas horas y que se le hagan los estudios para poder hablar con propiedad sobre la lesión exacta. Salimos todos muy dolidos y preocupados. Creo que eso afectó un poco al equipo en el segundo tiempo, porque ver a un compañero salir de la forma en la que lo hizo Joel, preocupado y llorando, genera mucha inquietud en todos. Así que, vamos a esperar y ojalá no sea nada grave", sumó a su explicación.

Tras hablar de su arquero, analizó su victoria en condición de visitante. "Primero que nada, estamos muy felices por la victoria. No es fácil ganar aquí, en este estadio, frente a un rival que no ha sido fácil para absolutamente nadie. Creo que hicimos un muy buen partido. Si bien en el segundo tiempo el ritmo bajó un poco, hay que tener en cuenta muchos factores: venimos de jugar en la altura, viajamos a Cali después del partido y volvimos a viajar ayer", argumentó respecto a lo visto en el segundo tiempo.

"Era normal que el ritmo del equipo no se pudiera sostener durante los 90 minutos. Pero el equipo encontró el gol y sigue siendo bastante sólido en el sector defensivo, lo que nos ilusiona. Vamos a seguir trabajando, sabiendo que en cada partido tenemos que mejorar un poco más", decidió agregar a su análisis.

Más declaraciones de Jorge da Silva

¿Motiva el hecho de tener un invicto en la Liga BetPlay?

"No estoy pendiente de las estadísticas. Lógicamente, el invicto ayuda a mantener al equipo en buena racha, nos sigue motivando, pero no es algo de lo que hayamos hablado. Estamos conscientes de que estamos en una racha positiva y queremos extenderla lo más que se pueda, pero no por el simple hecho de sumar partidos invictos, sino porque queremos seguir ganando. Este equipo tiene hambre de victoria, y es algo que recalcamos prácticamente a diario: no bajar los brazos. En pocos días tenemos un nuevo objetivo y no entra otra cosa en la cabeza que no sea ganar nuevamente. Sabemos que en algún momento nos tocará perder, ya lo hemos hablado, pero tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Por ahora, disfrutemos lo que estamos viviendo y ojalá dure mucho."

¿Está feliz con lo que muestra su equipo?

"En líneas generales, me voy conforme con el rendimiento del equipo. Es cierto que en la segunda etapa el ritmo bajó un poco, pero reitero que venimos de jugar hace tres días, con dos viajes y 90 minutos en la altura. Era lógico que el equipo sintiera el desgaste. Sacamos la diferencia en el primer tiempo y en el segundo tiempo nos mantuvimos, no solo en el sector defensivo, sino que creo que siempre pudimos controlar el partido. Nunca sentimos que la victoria estuviera en riesgo, y eso es mérito de todo el equipo. Aquí, los delanteros saben que son los primeros defensores y que deben trabajar. Es otro partido más con el arco en cero, lo que realmente nos llena de alegría."

Vienen Millonarios y Medellín ¿Qué se siente enfrentar a estos duros rivales?

"Para mí, estos partidos son los más lindos. También lo son para todos los jugadores del América. Enfrentar rivales como Millonarios o Medellín nos gusta mucho. Vamos a preparar esos partidos de la misma manera que preparamos este, trabajando con tranquilidad y con el buen ambiente que hemos tenido desde que comenzamos. Sabemos que esos partidos son importantes y que la hinchada los disfruta de una manera especial. Estoy seguro de que el viernes habrá una gran concurrencia en el Pascual Guerrero, y ojalá podamos darle una victoria a nuestra hinchada."

Mensaje a la hinchada del América...

"El hincha del América no ha podido disfrutar mucho de lo que va del semestre. Solo hemos jugado un partido en el Pascual, dos contando el de copa, pero en esos partidos la hinchada estuvo ahí. Esperamos que nos sigan acompañando, que nos alienten como siempre lo hacen, y ojalá, como te digo, después del partido podamos darles una victoria más."