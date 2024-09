Jorge 'Polilla' da Silva se las 'cantó' a Fortaleza, tras el 1-1: "Dañan el espectáculo"

Este sábado 28 de septiembre, América igualó 1-1 con Fortaleza por la Liga BetPlay II-2024. Y minutos después de finalizado el encuentro, el estratega ‘escarlata’ atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar lo que fue el juego.

En respuesta a lo que fueron las declaraciones del estratega de los ‘amix’, quien afirmó que se le dieron ventajas arbitrales a los vallecaucanos para empatar, Jorge ‘Polilla’ da Silva se puso serio y las ‘cantó’ claro: “Creo que cuando se cumplieron los ocho, ni dos se habían jugado, por todas las revisiones y demás. La adición del árbitro fue muy corta y lógicamente de esos ocho que se adicionaron, era lógico que dieran más tiempo. Eso pasa en todo lado”.

“Ya respecto Al tema arbitral, la verdad que prefiero no expresar lo que por ahí siento. Es una lástima para el espectáculo que se permita tener esa actitud de hacer tiempo deliberado todo momento. Se paró el partido permanentemente, se paró el partido cuatro o cinco veces, más las idas al VAR. Yo creo que ocho minutos no era ni la mitad de lo que se tenía que haber descontado por lo que se jugó. Pero son aspectos del fútbol y todo vale”, agregó el estratega ‘escarlata’.

Sumado a eso, el entrenador americano afirmó que, a comparación de los capitalinos, prefiere un equipo propositivo en el campo: “Yo prefiero un equipo jugando, a que se esté permanentemente cortando y tirándose, pero eso pasa mucho, lamentablemente no tenemos conciencia que lo que hacemos es dañar un espectáculo que la gente paga para verlo y prácticamente cortándolo como se hace, no se juega”.

*Otras declaraciones de Jorge ‘Polilla’ da Silva:

Duván Vergara…

“Hasta esta mañana él no estaba confirmado, de hecho, a eso de las once de la mañana se le hizo una prueba a ver si toleraba, porque tiene una molestia en la rodilla, pero él quería jugar. Él nos había pedido el cambio un poco antes del penal, que lamentablemente no puede convertir, pero al final tiene la recompensa de un jugador que lo buscó, que generó, que nunca bajó los brazos y pudo darnos la alegría de rescatar un punto, en un partido que se nos había puesto muy complicado”.

¿Cómo analiza el manejo del árbitro central?

“El tema de las tarjetas, sí protesté que ellos terminaron con una amarilla, pero cada que querían nos cortaban el juego cada que queríamos atacar o recuperábamos la pelota. Yo no entendí el arbitraje, no me voy conforme, pero tampoco voy a quejarme. También hay un penal enorme en la misma jugada del penal errado. No lo he visto en televisión, pero ni siquiera fue al VAR, pero ya está”.

¿Qué destacar de este América?

“Me deja conforme la actitud del equipo, que tiene mucho corazón, mucha rebeldía, trata de sobreponerse siempre, y me siento orgulloso de estar al mando de este grupo de jugadores. Sinceramente creo que el partido lo teníamos controladísimo, el gol de ellos es la única que tienen en el segundo tiempo, pero nosotros erramos goles de todos los colores, hasta de penal”.