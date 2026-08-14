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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Con Luis Javier Suárez entrando desde el banco, Sporting Lisboa ganó 3-2 por Liga

Con Luis Javier Suárez entrando desde el banco, Sporting Lisboa ganó 3-2 por Liga

Los 'leones' vencieron con lo justo a Guimaraes, este viernes, por la segunda jornada de la Liga de Portugal. El colombiano entró en el segundo tiempo.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa
AFP

El español Sergi Altimira marcó este viernes su primer gol con el Sporting en el triunfo de su nuevo equipo por 3-2 sobre el Vitória de Guimarães en la segunda jornada de la Liga Portugal.

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El Sporting abrió el marcador en el minuto 9 por el canterano Flávio Gonçalves, que se hizo con el balón tras una jugada en la que el griego Fotis Ioannidis regateó a varios rivales al entrar en el área.

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En el 22 Ioannidis rodó ante un rival y anotó el segundo tanto, en el que compartió protagonismo con Geny Catamo, quien, antes de asistir a su compañero, hizo una vaselina a un defensa del Vitória.

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Poco antes del descanso, Altimira, con un cañonazo con la derecha desde fuera del área, logró la tercera diana del partido y la primera desde que cambió el verdiblanco del Betis por el del Sporting esta temporada.

En la segunda parte, las cosas se complicaron para los 'leones', ya que, a pesar del resultado, el Vitória de Guimarães del central albaceteño Óscar Rivas siguió buscando el gol, y en el 66' recortó distancias con un potente disparo de su capitán, Samu Silva.

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En el 69' anotó el 3-2 mediante un tiro de cabeza del senegalés Ndoye.

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Cabe destacar que Luis Javier Suárez ingresó al minuto 65 del compromiso, siendo una alternativa desde el banquillo de suplentes. Lamentablemente, el colombiano no logró marcar la diferencia en materia de goles o asistencias durante el tiempo que estuvo dentro del terreno de juego.

Entre otras cosas, es importante recalcar que se respiraba un ambiente tenso en el estadio José Alvalade, pues el Sporting desperdició una ventaja de dos goles ante el Estrela da Amadora (2-2) en la pasada jornada y vivió esta situación en varias ocasiones durante la campaña anterior, pero el resultado no cambió hasta el pitido final y los tres puntos se quedaron en Lisboa.

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