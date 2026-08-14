David Ospina quedó en el 'limbo' con Atlante; en México le definieron el futuro al colombiano

Hace un par de horas, Atlante compartió un comunicado a la opinión pública, en el que habló del futuro de David Ospina, quien, a pesar de ser oficializado como el nuevo fichaje hace menos de un mes; ahora anuncia difícil situación para el 'cafetero'.

Y es que, aunque las expectativas eran altas con el paisa, tras ser parte de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026; al parecer, su estado de forma no fue el mejor y, pese a toda su intención de llegar en las mejores condiciones, nunca pudo ponerse a punto para si quiera ganarse un puesto en la lista de convocados.

"El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el Portero David Ospina, se ha determinado poner pausa a su vínculo con la institución Azulgrana, a la espera de la evolución de la lesión que presenta en el codo. Esta determinación se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano, quien ya se encuentra en proceso de rehabilitación", indicó de entrada el comunicado del cuadro mexicano, quien solo hace unos días lo había anunciado al paisa como nuevo refuerzo, entre 'bombos y platillos'.

A toda la Familia Azulgrana y medios de comunicación. pic.twitter.com/8bCD9FEutm — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 14, 2026

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Lamentablemente, los problemas físicos otra vez permean y azotan a un David Ospina, quien podría estar considerando el hecho de retirarse de forma profesional, según informa la prensa local; tras esta nueva situación en Atlante.



"La decisión final sobre su continuidad será tomada por ambas partes conforme a su diagnóstico en las próximas semanas. El Club Atlante le desea a David Ospina una pronta recuperación y espera que su proceso evolucione favorablemente. La prioridad de nuestro Club siempre será el bienestar de los jugadores y de todas las personas que forman parte de la institución", concluyó el comunicado del conjunto mexicano, quien también le deseo una pronta recuperación al golero antioqueño.

Cabe destacar que, antes de arribar al fútbol 'manito'; Ospina militaba en Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, ante esta nueva situación, se espera que se conozca una información real y veraz respecto a lo que será el futuro del colombiano, quien deberá recuperarse de su problema en el codo.

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David Ospina, guardameta colombiano, confirmado como nuevo refuerzo del Atlante Twitter de Atlante

De esta manera, en Atlante esperan que el paisa se recupere por completo, para determinar si está en óptimas condiciones y así reanudar el contrato que solo firmaron hace un par de días. Sin embargo, hasta ahora lo único cierto, es que Ospina pausó su contrato con los mexicanos debido a la lesión.