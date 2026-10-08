"Juan Manuel Rengifo debe ser indiscutible en Nacional, que lo pongan de volante mixto"

En el programa 'Jugada Maestra', de Ditu, se tocó el tema de la importancia ganada por el volante Juan Manuel Rengifo en la Selección Colombia y de su buena actuación en el triunfo 2-0 sobre Perú, el martes en Miami, Estados Unidos. Y ahora, se piden más minutos y participación para el joven antioqueño, que ya ha mostrado sus cualidades vestido con la camiseta de Nacional y que en las más recientes fechas de la Liga Betplay II 2026 ha sido alternativa en el equipo que dirige Lucas González.

En ese orden de ideas, los panelistas del espacio deportivo entregaron sus conceptos. El profesor Nelson Gallego comentó al respecto que "Rengifo es el más cotizado de Nacional, es el jugador a vender y no lo pone (Lucas González), pues estamos equivocados todos. Su mejor jugador, el de más proyección, no lo pone, sería lo último que nos podría pasar. Hay es que darle confianza, que le dé para adelante, que seguro va a crecer. Él se lo ganó todo. Quita pelota, es ordenado, ¿qué más necesitamos para que juegue?. Y ya en la Selección que le den la opción de seguir jugando, tiene toda la capacidad para hacerlo bien".

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Ante esas palabras, también se sumó Norberto Peluffo. El 'Mono' destacó que "para mí Rengifo es indiscutible hoy en Nacional, es la nueva promesa de nuestro fútbol, tiene ventaja. Es lo personal, puede ser un ocho, puede venir e ir, también recuperar la pelota, generar, clarificar y por qué no llegar a gol. De lo que le he visto a Rengifo, es un muchacho que le nace marcar, ayudar; que tiene disposición. No tiene ningún problema para hacerlo. Puede aportar en la defensiva. Se presta para el juego, para elaborar, posibilidades de ir a atacar. No sé hasta dónde pueda llegar, pero tiene capacidad para ser un brillante jugador, como un 10 o un volante mixto".

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Ya instalado en el seleccionado colombiano, el que pidió por más posibilidades de actuar con Nacional, fue Javier Castell, quien afirmó que "lo más importante de esos jugadores como Rengifo es que tenga continuidad en su equipo, el DT de Nacional puede tener su propia idea, pero es primordial que juegue".



Ahora, lo que falta ver es qué decisiones toma el entrenador Lucas González para el partido de este jueves entre Nacional y Tolima, duelo para el que el 'Tití' se encuentra disponible para saltar a la cancha del estadio Ditaires, de Itagüí.

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