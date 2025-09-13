Juan Pablo Vargas en Alianza vs. Millonarios; penal y amarilla para el defensor 'tico'

Una tarde-noche para el olvido tuvo Millonarios en el Armando Maestre Pavajeau, donde se enfrentó a Alianza FC en un duelo válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2025.

Los dirigidos por Hubert Bodhert se impusieron con autoridad sobre los 'embajadores', gracias a las anotaciones de Jesús Muñoz, Edwin Torres y Carlos Lucumí, que sentenciaron el 3-0.

Además del resultado, Millonarios sufrió la expulsión de Sergio Mosquera sobre el final del primer tiempo. Por otra parte, el defensor costarricense Juan Pablo Vargas fue protagonista de la polémica al cometer un penal sobre Edwin Torres: en una acción con el balón en movimiento, golpeó al atacante en el pecho, lo que derivó en una amonestación para el mundialista en Qatar 2022 y en la pena máxima a favor de Alianza. Carlos Lucumí convirtió el cobro a los 56 minutos para sellar la goleada.



Así fue el penal que cometió Juan Pablo Vargas

¡Penal para Alianza Valledupar por una agresión de Juan Pablo Vargas ante Edwin Torres! #LALIGAxWIN 🪗🔥Ⓜ️ pic.twitter.com/37xqFag5oq — Win Sports (@WinSportsTV) September 13, 2025