Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Pablo Vargas en Alianza vs. Millonarios; penal y amarilla para el defensor 'tico'

Juan Pablo Vargas en Alianza vs. Millonarios; penal y amarilla para el defensor 'tico'

El zaguero central del conjunto 'embajador' cometió una falta dentro del área que Jairo Mayorga sancionó como penal a favor del equipo de Valledupar en el Armando Maestre.

Por: Javier García
Actualizado: septiembre 13, 2025 06:31 p. m.
Alianza vs. Millonarios
Captura tv cerrada

