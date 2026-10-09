"Lamine Yamal será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya; su nivel es fantástico"

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la "actitud y mentalidad" de su pupilo Lamine Yamal, de quien ha dicho que "será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya".

El entrenador alemán prevé que el jugador catalán sea titular este sábado frente al Getafe, a pesar de los minutos que ha acumulado en los últimos cuatro partidos de la Liga de las Naciones que ha disputado con la selección española.

Publicidad

"Su nivel es fantástico, también con la Selección de España. Lo vi en Londres, estuve allí. Hay que pensar en los jugadores desde un punto distinto. Cubarsí y Lamine son jóvenes y se recuperan antes. Si juega 60 o 70 minutos es bueno, aunque él quiera jugarlo todo", ha comentado Flick en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el conjunto madrileño.

Lamine Yamal, delantero y figura de la Selección de España. Foto: AFP

Publicidad

Considera el técnico 'azulgrana' que Lamine Yamal "disfruta jugando al fútbol", y es precisamente esa "voluntad de mejorar" del delantero de Rocafonda la clave de su buen rendimiento en este inicio de curso.



"Será el mejor jugador del mundo, si no lo es ya. Con su actitud, su mentalidad, su voluntad de mejorar cada día…Esa es la mentalidad correcta. De momento va en ese camino y estoy muy contento", complementó.

España es "la mejor selección del mundo"

Publicidad

Igualemente, Hansi Flick elogió al seleccionador de España, Luis de la Fuente, y la gestión de minutos que ha hecho en los cuatro partidos de la Liga de las Naciones.

"Aprecio mucho lo que está haciendo De la Fuente con mis jugadores, es perfecto. Está muy bien, la relación es muy buena y estoy muy feliz de verlo. Es la mejor selección del mundo", agregó el timonel del cuadro 'blaugrana'.

Publicidad

¿Cuándo es Barcelona vs. Getafe por la Liga de España?

El líder de la Liga de España recibirá este sábado 10 de octubre al elenco madrileño en el Camp Nou, en compromiso que tiene un horario establecido en Colombia de las 11:30 de la mañana.