Jugador de Pasto se defendió, entre lágrimas y enojo, por señalamientos de apuestas

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano. Óscar Casabón, presidente de Deportivo Pasto, denunció que seis jugadores están, supuestamente, involucrados en un tema de apuestas. En una rueda de prensa, el directivo señaló que denunciará ante la Fiscalía a los futbolistas, cuya identidad no fue revelada, pero que tiene "las pruebas suficientes" para tomar esas medidas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres, pero algunos han sonado con fuerza. Este es el caso de Diego Martínez, guardameta del conjunto 'volcánico', uno de los más experimentados y quien es considerado como un ídolo. Por eso, su respuesta no se hizo esperar, puso la cara y habló, defendiéndose y dejando claro que no está vinculando con ello.

"Mi mamá y mi papá, me criaron como una persona intachable, con valores y principios. Por eso, los que quieren manchar mi nombre, yo siempre dejo todo en manos de Dios. No sé por qué dicen y hacen eso, si por este equipo he dejado la vida, he dado todo en mis últimos años de carrera. Me quería retirar acá y seguir vinculado a la institución de alguna forma", dijo.

Pero no fue lo único. "Me duele que estén haciendo esto conmigo. Me pongo a disposición del que quiera, de la Fiscalía, la Dimayor, la FIFA, lo que sea, que me investiguen. Hermano, me están dañando el nombre y mi carrera. Tenía un sueño que era jugar hasta los 40 años y me daba, me sentía bien, pero con esto que está pasando, es demasiado triste", añadió.

"Mi familia, seguramente, me está viendo por televisión y hasta mi papá debe estar llorando porque cuando me vine para acá, a los 15 años, es decir, hace 20 años, por un sueño y que, en la actualidad, me quieran manchar, es doloroso. Me pongo a disposición del que sea. Busquen e investiguen todo lo que quieran, pero esto no puede quedar así", afirmó el arquero.

Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Dichas palabras se dieron después de la derrota de Deportivo Pasto contra América de Cali. "No me imagino cómo deben estar las redes sociales. Es más, ni podré salir a la calle en este momento. Las personas que me conocen saben cómo soy y lo único que he hecho es velar por todos, ayudar, brindar lo mejor de mí, que tengamos un camerino limpio", comunicó.

"Soy de hablar poco, nunca he sido de compartir tanto con la prensa, tampoco de ser tribunero, sino que me ha ganado las cosas a pulso. Mi renovación me la hicieron por lo que mostré en la cancha. En los partidos determinantes, he respondido, siendo figura y hasta hubo morbo la vez que dizque le íbamos a regalar el partido a Millonarios y no fue así", continuó.

Por último, sentenció que "mi carrera nadie me la va a robar, ni a dañar de esa manera porque sí. Soy una persona con valores, intachable y hasta mis compañeros pueden dar fe de ello. Los que están presentes saben que he luchado hasta más no poder por esta institución. Saquen las pruebas, yo estoy limpio y no tengo nada que ocultar, que vengan y revisen".

Facundo Boné, jugador de Deportivo Pasto, se lamenta por el mal presente en la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

🚨 #ATENCION

Con lágrimas, Diego Martínez, arquero de Deportivo Pasto señaló que las directivas del club “deben sacar las pruebas porque quieren manchar el nombre mío”.

Todo esto a raíz de la rueda de prensa en donde se señalaba que cinco o seis jugadores están inmiscuidos en… pic.twitter.com/F0AEiGHjrH — Germán Andrés Paz (@germanandrespaz) September 25, 2025