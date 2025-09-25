Airada reacción de jugador de Pasto; "que muestren las pruebas de las apuestas, son solo sospechas"

El presidente del Deportivo Pasto, Óscar Casabón, denunció que seis jugadores, incluido uno del Sub-20, están supuestamente involucrados en un tema de apuestas y amaño de partidos. Allí, el directivo señaló, en rueda de prensa, que denunciará ante la Fiscalía a los futbolistas, cuya identidad no fue revelada, porque hay "un mayor porcentaje de pruebas, de sospecha, de posibilidades" sobre la implicación de algunos jugadores en la trama.

"No podemos permitir, ni por sospecha, lo que muy posiblemente está pasando", expresó Casabón, quien señaló que esta semana recibió "pruebas suficientes de que eso venía pasando" en el Deportivo Pasto. El directivo señaló que le advirtieron que tuviera cuidado, que "va a ser peligroso" denunciar lo que supuestamente ocurre en su club, porque "es una mafia grande la que maneja este tema".

"No tengo el más mínimo miedo de denunciar, como lo voy a hacer", expresó Casabón. Razón por la que los jugadores no se quedaron callados y se pronunciaron al respecto. El pasado 24 de septiembre, después de la derrota 0-2 contra América de Cali, los futbolistas del equipo 'volcánico' acudieron a la rueda de prensa, pusieron la cara y se defendieron por cada uno de esos señalamientos que recibieron.

"Estamos acá, con todos los compañeros del plantel, porque ocurrió algo de mal gusto. Se puso una situación en la cual se generalizó, sobre el tema de las apuestas. Quizás se marcaron a unos por apuestas, pero tenemos que salir a responder que si no vemos las pruebas de alguien apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte. Se están metiendo con ellos y con sus familias", dijo Facundo Boné.

Facundo Boné, jugador de Deportivo Pasto, se lamenta por el mal presente en la Liga BetPlay II-2025 Archivo de Colprensa

Publicidad

Pero no fue lo único y continuó con su discurso. "Si hay gente apostando, que muestren las pruebas y nosotros mismos nos vamos a encargar de sacarlos del vestuario, pero no ponerse a señalar sin saber si es real. No voy a permitir que saquen a ningún compañero, hasta que no haya ningún tipo de prueba que diga que está apostando. A nivel nacional, hay compañeros expuestos solo por una sospecha", añadió.

"Nosotros no nos excusamos de los resultados, todos somos conscientes de que tenemos que ganar, pero creo que se está ensuciando la carrera de unos compañeros y hasta ahora no hemos visto pruebas. No podemos señalar a nadie. Quizá no lo contraten más o se quede sin trabajo por una sospecha", sentenció el jugador de Deportivo Pasto, equipo que es último en la Liga BetPlay II-2025.