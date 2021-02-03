Gol Caracol Andrés Felipe Roa
Andrés Felipe Roa
Futbolista profesional colombiano, actual mediocampista del Club Atlético Independiente
Jugador del América de Cali se declara hincha del Junior; "siempre ha estado mi deseo por jugar acá"
Luego de la victoria 2-1 del América de Cali sobre Junior, se presentaron algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que se han viralizado en redes sociales.
Vea el gol de Andrés Roa hoy, Al Batin vs Al Taee, en la Liga de Arabia Saudita
El volante colombiano Andrés Roa aportó un tanto en el triunfo 4-3 del Al Batin, en una nueva fecha del campeonato saudí.
Vea el gol de Andrés Felipe Roa hoy en Al-Fayha vs Al Batin, por la Liga de Arabia Saudita
El volante colombiano Andrés Felipe Roa fue anunciado como nueva incorporación de Al Batin, y posteriormente, se reportó con gol en el empate 2-2.
Andrés Felipe Roa se reportó con un gol, en el 4-0 de Argentinos Juniors sobre Colón
El volante colombiano Andrés Roa dijo presente con uno de los tantos de su equipo, este lunes, en el fútbol argentino.
Qué precisión, Andrés Roa: hermoso centro y asistencia en Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe
Recibió el balón, controló, se perfiló, levantó la cabeza y puso el balón como con la mano, para que llegara el primer tanto de su equipo.
Andrés Felipe Roa, con futuro incógnito en Independiente: esto dicen en Argentina
El volante colombiano podría salir del equipo de Avellaneda para la próxima temporada al no tener un acuerdo aún con el club.
Andrés Roa y un momento bastante incómodo: anotó el gol de Independiente, pero igual fue chiflado
La situación que sorpendió a más de uno, se presentó justo en el momento cuando el volante colombiano se retiraba de la cancha.
Andrés Roa dijo presente en la Copa de la Liga Argentina: gol con Independiente vs. Central Córdoba
Luego de una excelente jugada colectiva, el volante colombiano sorprendió en el área rival, atacó el espacio y definió de gran manera.
Andrés Roa le ganó el pulso a Diego Valoyes: Independiente derrotó 3-1 a Talleres, en Argentina
En el Torneo de Verano, los colombianos se enfrentaron y la victoria fue para el 'rojo', en donde anotó el exjugador de Cali.
Talleres dudó y Andrés Felipe Roa anotó: el colombiano puso el 1-1 para Independiente
El jugador colombiano no dudó al momento de mandar a guardar la pelota, este martes.