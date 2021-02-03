Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Andrés Felipe Roa

Andrés Felipe Roa

Futbolista profesional colombiano, actual mediocampista del Club Atlético Independiente

  • Jugadores del América, celebrando la victoria frente a Junior
    Jugadores del América, celebrando la victoria frente a Junior
    Foto: X/ @AmericadeCali
    Fútbol Colombiano

    Jugador del América de Cali se declara hincha del Junior; "siempre ha estado mi deseo por jugar acá"

    Luego de la victoria 2-1 del América de Cali sobre Junior, se presentaron algunas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que se han viralizado en redes sociales.

  • Andrés Roa
    Andrés Roa celebra gol con el Al Batín - Foto: Al Batín Oficial
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Andrés Roa hoy, Al Batin vs Al Taee, en la Liga de Arabia Saudita

    El volante colombiano Andrés Roa aportó un tanto en el triunfo 4-3 del Al Batin, en una nueva fecha del campeonato saudí.

  • Andrés Felipe Roa y un festejo de gol con el Al Batin, en la Liga de Arabia Saudita.
    Andrés Felipe Roa y un festejo de gol con el Al Batin, en la Liga de Arabia Saudita.
    Tomada del Twitter de @albatinclub
    Colombianos en el exterior

    Vea el gol de Andrés Felipe Roa hoy en Al-Fayha vs Al Batin, por la Liga de Arabia Saudita

    El volante colombiano Andrés Felipe Roa fue anunciado como nueva incorporación de Al Batin, y posteriormente, se reportó con gol en el empate 2-2.

  • Andrés Roa
    Andrés Felipe Roa, jugador colombiano - Foto: Argentinos Juniors
    Colombianos en el exterior

    Andrés Felipe Roa se reportó con un gol, en el 4-0 de Argentinos Juniors sobre Colón

    El volante colombiano Andrés Roa dijo presente con uno de los tantos de su equipo, este lunes, en el fútbol argentino.

  • Andrés Roa, jugador de Argentinos Juniors
    Andrés Roa, jugador de Argentinos Juniors, en la Liga de Argentina
    Instagram oficial de Andrés Roa
    Colombianos en el exterior

    Qué precisión, Andrés Roa: hermoso centro y asistencia en Argentinos Juniors vs. Unión de Santa Fe

    Recibió el balón, controló, se perfiló, levantó la cabeza y puso el balón como con la mano, para que llegara el primer tanto de su equipo.

  • Andrés Roa, jugador de Independiente, en la Copa de la Liga Argentina
    Andrés Roa, jugador de Independiente, en la Copa de la Liga Argentina
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Andrés Felipe Roa, con futuro incógnito en Independiente: esto dicen en Argentina

    El volante colombiano podría salir del equipo de Avellaneda para la próxima temporada al no tener un acuerdo aún con el club.

  • Andrés Roa, jugador de Independiente, en la Copa de la Liga Argentina
    Andrés Roa, jugador de Independiente, en la Copa de la Liga Argentina
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Andrés Roa y un momento bastante incómodo: anotó el gol de Independiente, pero igual fue chiflado

    La situación que sorpendió a más de uno, se presentó justo en el momento cuando el volante colombiano se retiraba de la cancha.

  • Celebración de Andrés Felipe Roa, tras su gol
    Celebración de Andrés Felipe Roa, tras su gol
    Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Andrés Roa dijo presente en la Copa de la Liga Argentina: gol con Independiente vs. Central Córdoba

    Luego de una excelente jugada colectiva, el volante colombiano sorprendió en el área rival, atacó el espacio y definió de gran manera.

  • Andrés-Roa.jpg
    Andrés Roa festejando su gol.
    Twitter.
    Colombianos en el exterior

    Andrés Roa le ganó el pulso a Diego Valoyes: Independiente derrotó 3-1 a Talleres, en Argentina

    En el Torneo de Verano, los colombianos se enfrentaron y la victoria fue para el 'rojo', en donde anotó el exjugador de Cali.

  • 334605_Andrés Roa
    Andrés Roa. Foto: Getty Images
    Colombianos en el exterior

    Talleres dudó y Andrés Felipe Roa anotó: el colombiano puso el 1-1 para Independiente

    El jugador colombiano no dudó al momento de mandar a guardar la pelota, este martes.

CARGAR MÁS
Lo más visto
Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
Donald Trump y una nueva amenaza a una ciudad sede del Mundial 2026. Una más se sumó a la lista, tras San Francisco y Seattle.
AFP.
Gol Caracol

La amenaza de Donald Trump a ciudad sede del Mundial 2026; quiere llamar a Ganni Infantino

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia, alegando problemas de seguridad de cara a la Copa Mundo de la FIFA del próximo año.

Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Matheus Cunha, jugador de la Selección de Brasil, lamentándose tras la derrota frente a Japón
Foto: AFP
Gol Caracol

Exjugadores acaban a la Selección de Brasil; "nosotros no jugamos, prácticamente asistimos"

Tras la derrota inesperada 3-2 de la Selección de Brasil frente a la Selección de Japón, varios exjugadores 'cariocas' arremetieron contra sus futbolistas por su desempeño. ¡Vea lo que dijeron!

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador.
afp.
Colombianos en el exterior

Hernán 'Bolillo' Gómez, DT de El Salvador, comparó el fútbol con la política; "esto es de fondo"

Las particulares palabras del 'Bolillo' Gómez ante las cada vez más complicadas opciones de El Salvador de clasificar al Mundial de 2026.

Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
Alejo Sarco, delantero de la Selección Argentina analizó a Colombia.
AFP.
Selección Colombia

"La Selección Colombia es dura"; radiografía desde Argentina antes de las 'semi' del Mundial Sub-20

Una de las figuras de Argentina le puso el ojo a la Selección Colombia Sub-20 en la previa al crucial duelo del Mundial de la categoría en Chile.

Colombia vs. Argentina se enfrentan en la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.
Colombia vs. Argentina se enfrentan en la semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.
AFP.
Selección Colombia

Selección Colombia Sub-20 vs. Argentina, EN VIVO HOY: hora y dónde ver el juego del Mundial de Chile

Este miércoles 15 de octubre, la Selección Colombia se enfrentará con Argentina por un cupo a la final del Mundial Sub-20. ¡No se lo pierda y agéndese!

Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20
Getty Images
Selección Colombia

Focos puestos en Óscar Perea, la figura a seguir de la Selección Colombia Sub-20 frente a Argentina

La prensa internacional puso los ojos sobre Óscar Perea, la pieza en ataque de la Selección Colombia Sub-20 llamada a figurar ante la ausencia de Neyser Villarreal.

Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Alineación titular del Real Madrid contra Olympique de Marsella, por la fecha 1 de la Champions League
Getty Images
Gol Caracol

Estrella del Real Madrid preocupa de cara al Mundial; lleva dos convocatorias fuera de su selección

Una de las figuras del Real Madrid ha prendido las alarmas en su país porque no ha sido llamado en las últimas dos fechas FIFA y es muy probable que tampoco lo tengan en cuenta en noviembre.

Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Selección de Marruecos Sub-20 vs Selección de Francia Sub-20
Fotos: AFP
Gol Caracol

Marruecos vs. Francia; hora y dónde ver por TV EN VIVO HOY la semifinal del Mundial Sub-20

Antes de que la Selección Colombia se enfrente a Argentina por el paso a la final del Mundial Sub-20, en el primer turno de las semifinales jugarán marroquíes y franceses. ¡Prográmese con el juego!

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se lamenta por un gol errado en Champions League
AFP
Gol Caracol

Vinícius Junior, a responderle a la justicia brasileña: todo por su fiesta de cumpleaños

El delantero del Real Madrid, Vinícius Junior, celebró por todo lo alto su cumpleaños 25 el pasado mes de julio, pero esa fiesta le traería malas consecuencias. ¡Descubra todos los detalles!

Barcelona: blanco de memes por derrota 1-2 ante PSG en Champions League.jpg
Las burlas al Barcelona no tardaron en aparecer.
Foto: FC Barcelona.