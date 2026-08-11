Jugador del Cali sufrió delicadas lesiones, tras el terremoto, y tendrá que pasar por el quirófano

El terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 también dejó consecuencias en el fútbol profesional colombiano. Ronaldo Pájaro, jugador del Deportivo Cali, sufrió importantes lesiones durante el movimiento telúrico y deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, según informó este martes el conjunto ‘azucarero’.

De acuerdo con el parte médico publicado por el club vallecaucano, el futbolista sufrió una caída, en medio de la emergencia provocada por el sismo, que le ocasionó un fuerte traumatismo en el costado derecho de su cuerpo, con mayor afectación en el codo y tobillo.

Tras el incidente, Pájaro fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, en Cali, donde se le realizaron los estudios médicos correspondientes para determinar el alcance de las lesiones.

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Los exámenes confirmaron una luxofractura de codo y una fisura del maléolo medial del tobillo, lesiones que requerirán tratamientos diferentes.



Según explicó el Deportivo Cali, debido a la inestabilidad que presenta la articulación del codo, el mediocampista tendrá que pasar por el quirófano. En el caso de la lesión en el tobillo, el cuerpo médico determinó que será manejada mediante un tratamiento conservador.

El jugador permanece bajo seguimiento y cuidado del departamento médico del club, mientras se espera conocer su evolución después de la intervención. El Deportivo Cali aseguró que los tiempos de recuperación serán comunicados oportunamente, de acuerdo con el progreso clínico del futbolista.

Deportivo Cali - Foto: Colprensa

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Pájaro, quien llegó al conjunto vallecaucano para la temporada 2026, se convierte así en uno de los futbolistas afectados directamente por el terremoto que golpeó diferentes regiones del país. El sismo, registrado el 10 de agosto, tuvo una magnitud de 7,4 y se sintió con fuerza en ciudades como Cali, además de otras zonas de Colombia.

Ahora, el volante deberá concentrarse en su recuperación y en superar las lesiones que sufrió durante una jornada que quedará marcada por la emergencia sísmica en el país. El club, por su parte, continuará informando sobre su estado de salud y evolución.

Parte médico sobre Ronaldo Pájaro en el Deportivo Cali