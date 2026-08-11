PSG vs. Aston Villa, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE la final de la Supercopa de Europa

La puesta en escena de la Supercopa de Europa, el duelo por el primer título de cada temporada, con el cara a cara entre el campeón de la Champions League y el de la Europa League, supone la apertura de un nuevo curso que presenta al PSG como el rival a batir en un evento que se le resiste a Unai Emery, preparador del Aston Villa.

Con las plantillas aún por definir, incorporaciones y salidas por llegar, escasas sesiones de entrenamiento y con el inicio de las ligas a la vuelta de la esquina pero aún con sabor a verano, Salzburgo acoge la quincuagésima primera edición, con el París Saint Germain como vigente campeón y otra vez aspirante al trofeo.

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La Supercopa de Europa en juego

El Aston Villa se mide al conjunto más poderoso del 'viejo continente' y a la historia. En treinta de las ediciones fue el campeón de la Liga de Campeones el que logró el primer título de cada campaña. En veinte, el éxito fue para el ganador del otro torneo. Si el club de Birmingham logra la victoria, se convertirá en el segundo campeón de la Supercopa no ganador de la Champions League desde el Zenit de San Petersburgo en 2008, uniéndose al Atlético de Madrid que, como vencedor de la Liga Europa, levantó la Supercopa en 2010, 2012 y 2018.

Jugadores de Aston Villa festejando título de la Europa League, contra Friburgo. Foto: AFP.

Mientras permanece fresco el triunfo, el primero en este torneo del París Saint Germain, en la pasada temporada, por penaltis, tras lograr equilibrar contra el Tottenham una desventaja de dos goles en los últimos minutos, Emery afronta un nuevo intento. El preparador español, en un nuevo cara a cara contra su compatriota Luis Enrique, jugará una Supercopa de Europa por cuarta vez en su carrera. Nunca la ha ganado. Disputó dos con el Sevilla, ante el Real Madrid, en el 2014, y otra frente el Barcelona, en el 2015, y la más reciente, como preparador del Villarreal, que cedió por penaltis ante el Chelsea, en el 2021.

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Aspira a romper el maleficio el técnico vasco erigido en el rey de la Liga Europa, campeón cinco veces con tres equipos distintos.

El previsto este miércoles en Salzburgo será el tercer duelo en la historia entre el París Saint-Germain y el Aston Villa, que solo cuentan con el antecedente de la ida y vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del 2025, que sacó adelante el club parisino.

Ahora vuelven a coincidir en busca el segundo trofeo de sus respectivas historias. El club de Birmingham fue campeón en 1982 tras ganar al Barcelona. El PSG, el pasado ejercicio, tras imponerse desde los once metros al Tottenham. Y es que si el partido termina en sus noventa minutos con empate, no habrá prórroga. Directamente se lanzarán penaltis.

Gane el que gane se erigirá en el duodécimo equipo en levantar la Supercopa en más de una ocasión. Es el Real Madrid, con seis trofeos, el más laureado. El Milan y el Barcelona cuentan con cinco, el Liverpool con cuatro y el Atlético Madrid, con tres. Pero si el campeón es el París Saint Germain, será el tercer club en revalidar el título después del Milan en 1990 y el Real Madrid en el 2017.

PSG es bicampeón de la Champions League. Foto: AFP

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Así llegan los equipos

El Aston Villa llega al duelo de la Supercopa tras ser derrotado por el Bayern Múnich por 2-1 el pasado sábado después de ganar sus otros dos duelos anteriores de preparación, con el argentino Alejandro Garnacho, el brasileño Joao Gomes, el senegalés Modou Keba Cisse o el suizo Johan Manzambi como principales refuerzos.

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El París Saint Germain llega al duelo del miércoles tras empatar con el Manchester United, que maquilló el inesperado revés ante el Mallorca, con el que perdió por 3-0. Acaba de firmar al lateral izquierdo Lucas Digne, que se une a Maghnes Akliouche, del Mónaco, o al joven tunecino Khalil Ayari. Entre las bajas, sobresalen las de Gonçalo Ramos, al Milan, Randal Kolo Muani, al Juventus, o Kang In Lee, al Atlético Madrid.

Alineaciones probables:

París Saint Germain: Matvey Safonov; David Boly, Illia Zabarnyi, William Pacho, Nuno Mendes; Ruben Neves, Lucas Beraldo, Dro Fernandez; Ibrahim Mbaye, Kvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu.

Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres, Ian Maatsen; Emiliano Buendía, Boubacar Kamara, Joao Gomes, Alejandro Garnacho; Evann Guessand y Tammy Abraham.

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PSG vs. Aston Villa, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE la final de la Supercopa de Europa