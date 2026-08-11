Luis Enrique esquiva el 'caso Ferrán Torres' y su posible llegada; "solo hablo de jugadores del PSG"

El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, lamentó la escasa preparación de alguno de sus jugadores, sin tiempo para entrenar tras el Mundial, y rechazó hablar del mercado y, en especial, de Ferrán Torres que negocia su traspaso del Barcelona al vigente campeón de la Champions League . "Ferran Torres? No hablo de mercado, sólo de los jugadores que están en el PSG", dijo categórico el preparador asturiano, que, sin embargo, destacó el nivel de los entrenadores y el fútbol español.

"Hace varios años que el fútbol español está en el nivel más alto. Con esta segunda estrella, espero que sea el comienzo de muchos éxitos para la selección y para el fútbol español. Luis Aragonés inició este juego asociativo y también el Barcelona de Pep Guardiola, que logró ganar con un juego atractivo. Abrieron el camino", recordó.

El técnico español lamentó el poco tiempo de preparación y de entrenamiento con la plantilla al completo. "Queremos estar en las mejores condiciones al final de la temporada y no al principio de la temporada. El año pasado fue particular y este año también. En términos de preparación es complicado gestionar la carga de minutos que cada jugador podrá jugar. Lo veremos el miércoles pero es complicado, intentaremos jugar al mejor nivel".

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Un tercer título de Liga de Campeones consecutiva es un gran desafío. Un hecho que sólo ha conseguido el Real Madrid (el Ajax holandés y el Bayern Múnich alemán lo lograron en los años 70, cuando la competición se denominaba Copa de Europa). "Hemos marcado objetivos muy ambiciosos desde el principio y vamos a seguir así. Es un momento diferente y ahora todo el mundo piensa que aún podemos ganar. Pero es la teoría, hay que demostrar en el campo que tenemos el nivel. Buscamos ganar todavía pero no es fácil, la historia lo ha demostrado", recordó.



"Me he relajado prácticamente todo el verano. Estamos frescos y contentos de retomar. Recuperamos a los jugadores poco a poco. Empezamos la temporada con una final y eso significa que hicimos un buen trabajo el año pasado. Vamos a buscar ser competitivos", indicó Luis Enrique en la rueda de prensa oficial, previa a la disputa de la Supercopa de Europa que el miércoles jugará ante el Aston Villa de su compatriota Unai Emery.

Luis Enrique técnico del PSG y Ferrán Torres jugador del Barcelona Fotografías de: AFP

"Tengo suerte porque tengo jugadores que siempre están motivados. No necesitan una motivación extra, siempre intentan ser mejores. Tengo mucha suerte de tener jugadores así", dijo el preparador gijonés.

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"Lo importante es ser impredecible para el adversario. Es muy importante y es lo que buscamos. Será importante para nosotros durante la temporada. Vamos a empezar la temporada con las mismas ganas de ganar trofeos", aseguró el técnico, que ha incluido en la convocatoria a Bradley Barcola, que negocia su salida del París Saint Germain con destino a Liverpool.

"Vamos a entrenar y después de eso vamos a tomar una decisión. No sé qué pasará con él. No quiero hablar de ningún jugador de forma individual porque siempre es peligroso cuando se pregunta algo positivo o negativo sobre un jugador", añadió Luis Enrique, que rechazó opinar sobre la situación global del fútbol actual y, en concreto, del presidente de la FIFA Gianni Infantino. "Tengo una opinión, pero no hablaré de esto aquí, no es el lugar. Estoy concentrado en mis jugadores y mi trabajo. La UEFA y Infantino son para los políticos y yo no soy un político", concluyó Luis Enrique.