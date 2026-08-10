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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Futbolista venezolano se reportó desde Cali, luego del terremoto que afectó a Colombia; "estoy bien"

Futbolista venezolano se reportó desde Cali, luego del terremoto que afectó a Colombia; "estoy bien"

Colombia se vio afectada este lunes 10 de agosto por un terremoto, que aconteció a las 7:34 a.m. y que se sintió con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Ibagué y Quibdó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Edson Tortolero envió emotivo mensaje, tras temblor que golpeó a Colombia.
Edson Tortolero, refuerzo del América de Cali.
Foto: X de América.

Desde diferentes sectores de la población y de la ciudad de Cali se han registrado reacciones y reportes después del terremoto que afectó a la capital del Valle del Cauca y también a otras capitales de departamento de Colombia. Y en ese sentido, el futbolista venezolano Edson Tortolero se reportó con un parte de tranquilidad en sus redes sociales, horas después de que América de Cali superara a Nacional, en el estadio Pascual Guerrero.

"Estoy bien gracias a Dios, ha sido fuerte el temblor pero sólo espero que mis compañeros, sus familias y todo el pueblo colombiano estén bien. Vengo de esto y no puedo creerlo pero esto es la voluntad de Dios", escribió Tortolero, quien jugó 61 minutos frente a los 'verdolagas' y fue reemplazado por Jan Lucumí. Hay que apuntar que el extremo arribó como refuerzo de los 'escarlatas' de cara a la Liga Betplay II 2026.

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Vale recordar que en Venezuela también se presentó un impactante movimiento telúrico, el 24 de junio de 2026, que según reportes de las autoridades dejó 5.000 muertos. Edson Tortolero, antes de llegar la oferta del cuadro vallecaucano, le prestaba sus servicios al Carabobo, de su país.

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De otra parte, en la Dimayor decidieron aplazar los tres partidos que se tenían previstos para hoy en ciudades como Medellín y Barranquilla. Así se confirmó a través de un comunicado emitido hace pocos minutos.

¿Cómo le ha ido a Edson Tortolero desde su llegada a América?

En la Liga BetPlay II, Edson Tortolero ha disputado 164 minutos con América de Cali, distribuidos en tres partidos esta temporada: 90 frente a Boyacá Chicó, 13 contra Once Caldas y 61 ante Atlético Nacional.

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En la Copa Colombia, Tortolero sumó 90 minutos frente a Real Cartagena, en el partido de vuelta de la primera ronda. Así, el venezolano acumula 254 minutos en cuatro encuentros oficiales disputados con América de Cali durante 2026, entre Liga y Copa, en total, repartidos en ambas competiciones.

Edson Tortolero, nuevo refuerzo del América de Cali.
Edson Tortolero, nuevo refuerzo del América de Cali.
Foto: AFP.
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Reportes del terremoto que sucedió en Colombia este lunes 10 de agosto

En Cali y en Manizales se desprendieron parte de las fachadas de muchos edificios y en la segunda ciudad una de las torres de la catedral sufrió daños.

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"Hay muchos edificios agrietados", dijo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, en declaraciones a la emisora Blu Radio, sin que hasta el momento se tenga información de víctimas.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, numerosas edificaciones sufrieron importantes daños en su estructura, entre ellas el aeropuerto, y algunas se derrumbaron parcialmente.

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