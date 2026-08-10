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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Exjugador del América de Cali se sumó como voluntario tras terremoto e hizo un pedido urgente

Exjugador del América de Cali se sumó como voluntario tras terremoto e hizo un pedido urgente

Se tratada de un jugador que vistió la camiseta del América por cuatro años y que está aclamando por ayuda en medio de las afectaciones en Cali por cuenta del terremoto.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Jugadores del América de Cali en 2017.
Jugadores del América de Cali en 2017.
COLPRENSA.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7,4 que tuvo como epicentro San José de Palmar, en el Chocó. Por eso son muchos los videos que muestran la dura cara de la tragedia que enluta a personas que han sufrida la perdida de familiares y otros que luchan por encontrarlos con vida. En medio de ese panorama, un exjugador del América se pronunció en redes sociales solicitando ayuda.

Se trata de Éder Castañeda, quien vistió la camiseta del América en el 2015 y del 2016 al 2018, logrando el ascenso en el 2016.

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"Muchachos, buenas noches. Ojalá este mensaje pueda llegar a mucha gente. Si usted es del gremio de los volqueteros, estamos buscando volquetas; es lo que más estamos necesitando. Hay muchos escombros y no es posible que en la zona de Capri, hasta hace apenas unas dos horas, haya llegado solamente una volqueta. Necesitamos que se pongan la mano en el corazón y quieran ayudar. Eso es lo que más estamos necesitando. Si usted tiene una o dos linternas, haga que las traigan, porque eso es lo que más se va a necesitar ahora en la noche, ya que todavía seguimos en la búsqueda y trabajando para encontrar gente con vida. Si tienen agua y comida, eso sirve mucho. Bastante gente se va a trasnochar allá. Ayúdennos de esa manera", fueron sus emotivas palabras en su redes sociales.

Éder Castañeda con la camiseta del América de Cali.
Éder Castañeda con la camiseta del América de Cali.
colprensa.

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Así fue la carrera de Éder Castañeda en clubes

astañeda acumula 134 partidos y 10.055 minutos durante su recorrido por seis clubes. Su mayor cantidad de apariciones se registra con América de Cali, donde disputó 46 encuentros, marcó cuatro goles y dio una asistencia, además de recibir ocho tarjetas amarillas, una segunda amarilla y una roja. Con Deportes Quindío sumó 38 partidos y 2.472 minutos, con siete amonestaciones y una segunda amarilla. En Atlético Huila (Independiente Valle del Cauca) registró 30 apariciones, un gol, dos asistencias y 10 amarillas. También jugó para Asociación Deportivo Pasto, con 16 partidos, un gol y una asistencia; Llaneros, con tres encuentros, y Atlético Bucaramanga, con una participación. En total, registra seis goles, cuatro asistencias, 30 amarillas, tres segundas amarillas y una expulsión directa.

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