"Durante el terremoto en Cali me cayeron escombros, tuve heridas en la cabeza y el cuerpo"

Con el paso de las horas se han conocido historias que sucedieron con personajes del fútbol colombiano, en medio del terremoto que sacudió el lunes a ciudades como Cali, Pereira, Armenia, Quibdó y Manizales, entre otras, y que hasta ahora va dejando más de 200 muertos y un número significativo de heridos, además de las afectaciones devastadoras en varias zonas de dichas regiones. En ese sentido, el que se llevó un gran susto fue Carlos Daniel Hidalgo, exjugador de la Selección Colombia y actual entrenador del equipo Sub-17 del Deportivo Pasto, quien vivió el fenómeno natural en la capital del Valle del Cauca, en donde se encontraba con sus pupilos para enfrentar un partido del torneo nacional de la Difútbol.

"La verdad fue un momento bastante duro. Estábamos en Cali con la categoría Sub-17 del Pasto para disputar el torneo nacional y más allá de todo, afortunadamente, todos los muchachos están bien, al igual que el resto del cuerpo técnico", dijo el otrora delantero en una breve contacto con Gol Caracol.

Sin embargo y además de ese primer parte de tranquilidad, algunas fotos de 'Hidalgol' que circularon en redes sociales alertaron. "Yo sí quedé un poco golpeado, porque al momento de salir del edificio, durante el terremoto, me cayeron unos escombros desde arriba. Gracias a Dios estamos bien y ya regresando a Pasto", agregó el exfutbolista.

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Aunque ya se encuentran en la capital del departamento de Nariño, en las próximas horas al antiguo goleador del Mundial de Finlandia Sub-17 se le harán alguna valoraciones médicas.



"A pesar de las heridas que tengo en el cuerpo y en la cabeza, me siento bien y esperamos que no haya ninguna complicación ni nada de gravedad", complementó Carlos Daniel Hidalgo, que se notó a la par optimista por su estado de salud, luego de la inquietud inicial al sentir laceraciones en brazos y piernas y al notar sangrado en su cabeza.