Presidente de River Plate habló de la suspensión del partido con Santa Fe y el terremoto en Colombia

La suspensión del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, generó incertidumbre en ambos clubes. La decisión de Conmebol se produjo luego del terremoto que sacudió a Colombia, el lunes 10 de agosto, y que llevó a las autoridades a priorizar la atención de la emergencia.

En medio de esta situación, Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, se refirió a la tragedia y a la determinación de aplazar el encuentro que estaba programado para disputarse en Bogotá.

El dirigente argentino dejó claro que, antes de cualquier consideración deportiva, está la situación de las personas afectadas por el terremoto y expresó su solidaridad con Colombia.

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"Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en Colombia. Primero, lo humano. Todo nuestro pesar a quienes han sido víctimas del terremoto, no solo en Bogotá, donde la situación la más grave, sino en todo el territorio y zonas cercanas", manifestó Di Carlo.



El presidente de River Plate también explicó que el club recibió la notificación de la suspensión y que, por ahora, no tiene información oficial sobre cuándo se disputará el compromiso frente a Santa Fe.

"Lo lamentamos, sinceramente, y, ahora, estamos aguardando por la confirmación de Conmebol respecto a qué va a ocurrir. Aún no sabemos nada. Recién nos notificaron de la suspensión y vamos a ver qué pasa con la reprogramación", agregó.

River Plate jugará contra Santa Fe en la Copa Sudamericana. Foto: AFP

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La decisión de Conmebol alcanzó a los partidos internacionales que debían disputarse en territorio colombiano durante esta semana, entre ellos el enfrentamiento entre Santa Fe y River por la Copa Sudamericana.

De esta manera, tanto el conjunto bogotano como el equipo argentino deberán esperar la determinación de la Confederación Sudamericana de Fútbol para conocer la nueva fecha del encuentro.

El partido representaba el inicio de una serie de dos encuentros por los octavos de final. La ida debía jugarse en Bogotá, mientras que la vuelta está prevista en Buenos Aires, por lo que la modificación del calendario también obligará a ajustar la planificación de ambos equipos.

Por ahora, la prioridad está puesta en la atención de la emergencia provocada por el terremoto. En River Plate esperan que Conmebol comunique oficialmente los próximos pasos y la fecha en la que finalmente podrán enfrentarse al equipo dirigido por Independiente Santa Fe.