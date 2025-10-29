Jugó en clubes de Colombia, Brasil y Perú, hizo pausa y quiere lanzar a la fama a cantante pastuso

Ray Vanegas tiene una experiencia en el fútbol profesional de más de diez años, ha pasado por siete clubes de Colombia, tres de Brasil y uno de Perú. Sus mejores momentos los vivió en equipos como Medellín, Jaguares y Deportivo Pasto. Sin embargo, para el segundo semestre de este 2025, el nacido en Sincelejo y de 32 años decidió tomar una pausa, renunció al equipo nariñense y decidió atender algunos asuntos personales con su hija mayor y, aunque no habla de un retiro del balompié profesional, comenzó a explorar otros campos.

"Yo ando aquí en Medellín, en mi casa. Tranquilo, descansando, disfrutando estas vacaciones, no sé si obligadas o pedidas, pero ando un tiempo descansando. Tuve unos inconvenientes personales, familiares y por ahí a la fecha dos o tres renuncié al Pasto. Quise dar un paso al costado y así fue, estoy muy feliz con la decisión que tomé", le contó Vanegas a Gol Caracol.

El extremo o delantero que inició su carrera jugando para el DIM en la temporada 2012 aceptó también que en algún momento sintió un bajón anímico en el sur del país y esa fue otra de las cuestiones que motivó un espacio personal para pensar en su vida. "Yo debuté muy joven en Medellín, son más de diez años en el fútbol. Llegó un momento en el que realmente pues como que me sentí que colapsé, por decirlo así. Tuve un episodio muy maluco, muy crítico, se puede decir por la salud de mi hija. Realmente no dormía bien, no tenía ganas de entrenar, por ahí se puede llamar esa famosa depresión. No podía competir al máximo nivel como siempre y decidí renunciar", contó con total sinceridad.

En varios momentos de la entrevista, Vanegas fue reiterativo en decir que no ha colgado los guayos, que se entrena a diario con un preparador físico de su confianza y que lo llaman amigos de la capital antioqueña para jugar en torneos aficionados, pero que él les ha dicho que no por temor a una lesión, como quiera que espera tener una nueva oportunidad en el fútbol.

Ante el receso voluntario, Ray Vanegas decidió allanar otros caminos y pensar en un futuro. Así tiene un proyecto de incursionar en el campo artístico representando cantantes y ya tiene su primer pupilo. "La gente cree que uno es solamente futbolista, no lo ve a uno como un empresario, como un manager, como una persona de negocios. Y a mí siempre me gustó ese mundo de ser empresario, manejar artistas, manejar jugadores, ya estoy creando mi empresa. Yo soy un man muy inteligente, capaz y cuando me retire, pues voy a tener mi negocio, mis cosas".

En ese sentido, el futbolista ya agarró al primer cantante. Se llama Duma y hace interpretaciones del género urbano. Lo conoció hace un tiempo y decidieron trabajar juntos. "Él lo hace bastante bien, le pega al reggaetón y ahí estamos camellando calladitos, sin hacer mucho ruido, sacamos un álbum que tenemos ahí. Duma es pastuso, lo traje de allá y tiene ya muchos años cantando, camellando. Y es un muchacho que quiere sacar a su familia adelante y a sus hijos, ¿y por qué no ayudarlo?".

"Tengo aspiraciones y no le voy a bajar", remató Ray Vanegas, quien se tiene confianza tanto para seguir en los terrenos de juego e igualmente para emprender tareas diferentes a las relacionadas con darle patadas a un balón, tirar gambetas, hacer goles y andar entre concentraciones y estadios.