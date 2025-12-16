Junior llegó a 15 títulos en total ¿Cuál es su puesto entre los grandes de Colombia?

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima cerraron el año con una final en la que no solo estuvo en disputa la estrella, ya que el ganador también quedó con cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores y con el derecho de disputar la Superliga de Colombia contra Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre.

De esta manera el palmarés del cuadro rojiblanco, nuevo rey del fútbol profesional colombiano, se amplió de manera importante si se tiene en cuenta que en sus vitrinas hay una considerable serie de trofeos obtenidos en diferentes competiciones, con lo cual se continúan escribiendo páginas doradas en su historia.



Títulos de Junior tras ganar la Liga Betplay 2025-II

⦁ 11 Ligas: 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II y 2025-II.

⦁ 2 Copas Colombia: 2015 y 2017.

⦁ 2 Superligas: 2019 y 2020.

⦁ Total: 15

⦁ Próxima final: Superliga vs. Santa Fe (campeón 2025-I).



Junior, quinto equipo de Colombia con más títulos

La conquista frente al Tolima dejó al conjunto barranquillero como el cuarto club del país con más estrellas, al ser únicamente superado en ese listado por Nacional, América y Millonarios, pero en la quinta casilla del historial total de trofeos con sus 15 coronas.

Los 'tiburones' persiguen en esta clasificación a Atlético Nacional, que lidera con 36 vueltas olímpicas; Millonarios, con 23; Independiente Santa Fe, con 19; y América de Cali, con 17.

Por otra parte, juega en contra de los 'junioristas' el hecho de ser los únicos del top 5 que aún no cuentan con titulo internacional, objetivo del que han estado muy cerca y que seguramente es su siguiente objetivo, principalmente cuando se supo que la final de la Copa Sudamerciana de 2026 se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



Equipos de Colombia con más títulos en total

⦁ Atlético Nacional: 36 (18 Ligas, 7 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas)

⦁ Millonarios: 23 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ Independiente Santa Fe: 19 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar)

⦁ Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas)

⦁ Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)

⦁ Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia)

⦁ Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Liberadores)

⦁ Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga)