Junior tendría nuevo fichaje potente para la temporada 2026; dirigente lo confirmó

Cristian Barrios ya sería nuevo jugador de Junior. De acuerdo con información de la prensa barranquillera, el extremo sería presentado este martes como nuevo jugador del 'tiburón', tras varios días de negociaciones.

El medio de comunicación 'Diario Deportes' fue el que confirmó la noticia de la llegada del atacante. "Fuad Char, patriarca del Junior de Barranquilla, le confirmó a Diario Deportes que Cristian Barrios es nuevo jugador del conjunto rojiblanco. Barrios está viajando a Barranquilla para ser presentado este martes, junto con sus compañeros, en el evento organizado por el equipo Tiburón en el Pabellón de Cristal", fue la información del propio presidente del rojiblanco, Fuad Char, fue el que ratificó el arribo del jugador de 27 años.

Además, el máximo dirigente del 'escarlata', Tulio Gómez, también corroboró la noticia del fichaje de Barrios, de acuerdo con el mismo diario. "(Cristian) Barrios llegará al Junior, se llevan un excelente jugador", fueron las palabras del dirigente escarlata a Diario Deportes.

El pase de Barrios al actual campeón de la Liga BetPlay se podría dar gracias a las salidas de Jhon Fredy Salazar y de Andrés Steven 'Titi' Rodríguez del club. El extremo iría al Atlético Bucaramanga, mientras que el delantero tendría todo hecho con el Deportivo Cali.



El atlanticense dejaría América de Cali, tras su llegada en 2023 procedente de Patriotas. Con la camiseta de 'los diablos rojos', disputó un total de 149 encuentros, con un registro de 27 goles y 18 pases para gol. El atacante siempre se caracterizó por su desequilibrio por banda y buen remate, aspectos que llamaron la atención de la dirigencia del Junior para reemplazar a José Enamorado, quien ya fue confirmado como nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre.

Cristian Barrios sería nuevo fichaje del Junior Foto: América de Cali.

Con la posible llegada de Barrios, el rojiblanco sumaría su sexto fichaje para la temporada 2026. A falta del anuncio oficial, el extremo se sumaría a Jannenson Sarmiento, procedente de Unión Magadalena; Juan David Ríos, de Deportivo Pereira; Kevin Pérez, de Deportes Tolima; Jean Pestaña, de América de Cali y Luis Muriel, quien saldría de Orlando City de la MLS. Por otro lado, en el apartado de salidas el equipo barranquillero registra la partida de Didier Moreno, con rumbo a Independiente Medellín; de Cristian Báez, y de Enamorado al fútbol brasileño.

El campeón del fútbol colombiano tendrá su primer partido oficial del año este jueves a las 7:30 de la noche contra Santa Fe en el estadio Metropolitano, por la ida de la Superliga BetPlay, y luego iniciará su defensa de la liga, recibiendo al Deportes Tolima el próximo domingo a las 6:20 de la tarde.