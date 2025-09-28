Junior volvió a ganar en la Liga Betplay II-2025, derrotó 2-0 al Pasto y retornó a la cima

Finalizó la decimotercera jornada de la Liga BetPlay II-2025. Junior y Deportivo Pasto fueron los encargados de cerrar la fecha en el estadio Metropolitano y terminó con triunfo para el 'tiburón', que ganó 2-0 y ese resultado le permitió instalarse nuevamente en la primera posición de la clasificación con 25 puntos.

Javier Báez y José Enamorado fueron los autores de los goles para el 'rojiblanco', pero hay que indicar que el zaguero paraguayo erró un penalti; mandó el balón en la tribuna. Junior se quedó corto en el marcador, ya que generó más jugadas en ataque; no obstante, falló en la definición.

Los dirigidos por Alfredo Arias se presentaron al 'Coloso de la Ciudadela' con dos empates en línea (contra La Equidad y Medellín), además de una dura derrota en el clásico del Caribe colombiano al perder 3-1 con Unión Magdalena, por lo que era importante sumar de a tres nuevamente ante su afición.

La formación titular del Junio contra Pasto en la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

Desde el pitazo inicial, el equipo 'currambero' se hizo con el control de la esférica, generando constante peligro al arco de los 'volcánicos' custodiado por Andrés Cabezas. José Enamorado el más revulsivo, mientras que Jhomier Guerrero mostró su talento por la banda.

Publicidad

Precisamente Guerrero sufrió una falta en su incursión al área por parte de John Méndez, pero en primera instancia el árbitro, Carlos Betancur, no pitó penal de inmediato. Fue llamado por el VAR, y tras la revisión de la acción en el monitor, decretó cobro desde el punto blanco del penalti para los dueños de casa. Al frente del balón se paró Javier Báez; no obstante, el paraguayo cobró muy fuerte y el balón se fue por encima, terminó casi en la tribuna del 'Metro'.

Pero el fútbol le dio revancha a Báez más tarde. En la adición de los primeros 45 minutos consiguió el 1-0 en el tablero tras un buen cabezazo. Así culminó la primera parte.

Publicidad

El segundo tiempo fue más de lo mismo que el primero, con un Junior dominando las acciones y un Pasto resguardado, defendiéndose.

El 'tiburón' le apostó a las transiciones rápidas y por esa vía casi liquida a su rival. En una de esas, Jesús David Rivas habilitó a Enamorado pero a la hora de definir el '99' lo hizo muy mal.

A su vez, Guillermo Paiva, Didier Moreno y el propio Enamorado crearon ocasiones claras para marcar; sin embargo; no supieron resolver sus ocasiones para poner a celebrar a los hinchas en las tribunas.

Pero después de insistir, Enamorado logró su premio: el gol. Fue el autor del 2-0, al 87, y con ello le dio tranquilidad al Junior en el marcador.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El calendario muestra que el 'tiburón' jugará este jueves 2 de octubre frente al América, por la ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay. A las 8:00 de la noche rodará el balón en el Metropolitano.